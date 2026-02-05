Испанцы "мобилизуют" в течение шести лет 4500 единиц Peugeot Landrek

Ветеран испанской армии внедорожник Aníbal с силовым потенциалом 125 л.с. служил верой и правдой на протяжении десятилетий.

Однако его время прошло, культовой машине придется уступить современной технике. Как пишет АutoВіІԁ, Севильская компания ITURRI получила контракт на производство 4500 новых автомобилей для испанской армии.

Заказ рассчитан на шестилетний график производства и поставки техники.

Внедорожник испанской армии Santana Aníbal уйдет на "дембель", освободив место Landtrek VMTT. Фото: сайт АцтоВіІԁ

С адаптацией под армейский экстрим

Это будет не стандартный Landtreck, а адаптированный к армейским задачам. В частности, компания изменит платформу, усилит, милитаризирует и максимально адаптирует ее к требованиям армии.

В армейский автопарк придет внедорожник с дизельным двигателем объемом 1,9 или 2,2 литра. Конкретно силовой потенциал зависит от версии, мощность автомобиля будет колебаться от 150 до 180 л.с., что значительно больше 125-сильного Aníbal.

Нагрузит больше, будет ехать дольше

Армейская версия будет иметь усиленную подвеску, разработанную для работы с нагрузкой на неровной местности.

Коробка передач в механической и автоматической версиях также будет усиленной. Кроме этого, возрастет грузоподъемность до 1000-1200 килограммов и вместимость для 5 или 6 пассажиров.

От гражданской версии здесь мало что осталось, полная адаптация под армейские нужды Фото: сайт АцтоВіІԁ

Запас хода составит примерно 600-800 километров, что делает ее очень хорошим вариантом для различных операций.

Для логистики и не только

Несмотря на то, что это не боевая, а логистическая машина, она будет иметь легкую баллистическую защиту. Опыт Украины в использовании подобной техники показал богатый операционный потенциал такой техники.

Что в операционных замыслах:

транспортировкой тактического личного состава;

доставка боеприпасов, воды, припасов и запасных частей;

поддержка развернутых подразделений;

перевозка офицеров и сержантов во время определенных развертываний (КШМ);

интеграция радиостанций и систем управления;

транспортировка критически больных пациентов в чрезвычайных ситуациях.

Задняя капсула грузового отсека при необходимости снимается для установки тяжелого пулемета против БпЛА. Фото: сайт АutoВіld



Обобщенная характеристика армейской версии:

дизельный двигатель объемом 1,9 или 2,2 л в зависимости от милитаризованной версии;

приблизительная мощность 150–180 л.с.;

полноприводный привод с понижающей передачей;

усиленная механическая или автоматическая коробка передач;

усиленная подвеска для тяжелых грузов и неровной местности

полезная нагрузка - 1000–1200 кг;

дополнительная базовая защита STANAG 1 (легкая баллистика);

усиление шасси и подвески;

дальность - 600–800 км;

глубина брода: 50–70 см без подготовки;

улучшенные углы въезда и съезда по сравнению с гражданской моделью;

работа при экстремальных температурах и мелкой пыли.

Стоимость осталась "за кадром"

Ценник не разглашается, но сказано, что машина будет иметь хорошее соотношение цены и качества в соответствии со своим назначением.