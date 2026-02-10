Как получить "права" на троллейбус

У сервисном центре МВД Тернопольской области кандидатки в водители, которые проходили обучение на базе коммунального предприятия "Тернопільелектротранс", успешно сдали теоретический экзамен на право управления транспортными средствами категории "Т". Все участницы подтвердили надлежащий уровень знаний правил дорожного движения и получили допуск к следующим этапам подготовки.

Читайте также: Киевская власть впервые за пять лет заказала троллейбусы

Среди будущих водительниц - Лилия, которая имеет более десяти лет опыта управления тракторами. По ее словам, желание овладеть электротранспортом возникло давно, а получение водительского удостоверения категории "В" стало первым шагом к изменению профессионального направления. Сейчас она проходит обучение по управлению троллейбусом и готовится к практической части.

Другая участница программы, Лариса, также решила сменить сферу деятельности. Она отмечает, что обучение стало для нее новым этапом в жизни и возможностью профессионального развития, а работа в коммунальном предприятии - способом быть полезной обществу.

Еще одна кандидатка, Татьяна, уже начала стажировку. Под наблюдением наставников она постепенно отрабатывает практические навыки управления троллейбусом и готовится к самостоятельной работе на маршрутах города.

Перед выходом на линию будущие водители проходят полный цикл практической подготовки. Обучение осуществляется в сопровождении опытных инструкторов и направлено на безопасное и уверенное управление электротранспортом в условиях городского движения. В ближайшей перспективе новые водители пополнят штат КП "Тернопольэлектротранс", что позволит увеличить количество подвижного состава на маршрутах и улучшить качество перевозок.

Развитие электротранспорта имеет важное значение для города, ведь именно он обеспечивает удобное сообщение между большинством районов Тернополя. Привлечение новых водителей способствует стабильной работе маршрутов и повышению комфорта для пассажиров. Женщины на таких должностях особенно ценны, поскольку не подлежат принудительной мобилизации.

Процедура открытия новой категории

Для лиц, которые планируют стать водителями электротранспорта, первым обязательным этапом является сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Подготовку к экзамену можно осуществлять самостоятельно в соответствии с типовой учебной программой или в аккредитованной автошколе, перечень которых обнародован на сайте Главного сервисного центра МВД.

Читайте также: Какие троллейбусы заказал Киев на 2026 год

Теоретический экзамен состоит из двадцати вопросов, на выполнение которых отводится двадцать минут. Допускается не более двух ошибок. В случае неудовлетворительного результата следующая попытка возможна через десять календарных дней.

Экзамен проводится в специально оборудованном экзаменационном классе. Перед началом и во время тестирования применяется система Face ID, а также видеонаблюдение со звуком и защитные панели. Это обеспечивает прозрачность процедуры и исключает постороннее вмешательство.

Вывод

Опыт будущих водительниц троллейбусов в Тернополе демонстрирует, что освоение новой профессии является реалистичным независимо от предыдущей профессии. Ключевыми факторами успеха остаются мотивация, системное изучение правил дорожного движения и ответственный подход к практической подготовке. Категория "Т" открывает возможности стабильной работы в сфере общественного транспорта и одновременно способствует развитию городской инфраструктуры.