Как получить разрешение на спецсигналы на автомобиль

Использование проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов на дорогах общего пользования регламентировано локальным украинским законодательством. Для оперативных и экстренных служб право на применение спецсигналов предоставляется исключительно после получения официального разрешения, пишет ГСЦ МВД.

Какой орган оформляет разрешения

Административную услугу по оформлению разрешений на установку и использование специальных световых и звуковых сигнальных устройств предоставляют сервисные центры МВД. Именно эти подразделения проверяют соответствие транспортных средств техническим стандартам и законность оснований для использования спецсигналов.

Как подать документы

Подать пакет документов можно лично или через уполномоченного представителя органа или учреждения, которому принадлежит транспортное средство. Такой формат позволяет оперативным службам централизованно оформлять разрешения сразу на несколько автомобилей.

Сроки рассмотрения и стоимость

Срок рассмотрения документов составляет до десяти рабочих дней. Стоимость административной услуги составляет 68 гривен без учета налога на добавленную стоимость и стоимости бланка. В масштабах государственных и коммунальных структур эта сумма является минимальной, но сама процедура играет ключевую роль в контроле за оборотом спецсигналов.

Какие документы необходимы

Для получения разрешения на использование синих проблесковых маячков заявитель должен подать:

официальное заявление органа государственной власти, учреждения или предприятия, использующего транспортное средство;

копию регистрационного документа на транспортное средство, а в случае пользования также копию временного регистрационного талона;

копию распорядительного документа, который подтверждает использование автомобиля для выполнения оперативных задач;

акт обследования транспортного средства на соответствие требованиям ДСТУ 3849:2024, заверенный уполномоченным лицом сервисного центра МВД;

платежные документы, подтверждающие уплату стоимости услуги.

В определенных законом случаях дополнительно требуются документы от центральных органов исполнительной власти, в частности Министерства здравоохранения, Национального банка Украины или Управления государственной охраны.

Когда могут отказать

Сервисный центр МВД имеет право отказать в выдаче разрешения в двух основных случаях: если подан неполный пакет документов или если транспортное средство не соответствует техническим требованиям, определенным государственным стандартом ДСТУ 3849:2024. Таким образом, формальное наличие служебного статуса не гарантирует автоматического получения разрешения.

Практика на региональном уровне

Показателен пример Полтавской области, где государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС обратился в сервисный центр МВД в городе Гадяч для оформления разрешений. После завершения процедуры служебные автомобили получили законное право использовать спецсигналы при выполнении оперативных задач.

Кому можно использовать спецсигналы

Право использования проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов предусмотрено для автомобилей скорой помощи, полиции, спецслужб, службы газа. Отдельная категория, которая часто вызывает возмущение в обществе, – инкассаторы. Не все понимают зачем автомобили банков должны оснащаться сипецсигналами и почему они так часто ими злоупотребляют.