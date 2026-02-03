Audi, BMW, Mercedes-Benz: народные депутаты в 2025 году покупали исключительно премиум-автомобили

В 2025 году народные депутаты Украины задекларировали приобретение более 20 автомобилей общей стоимостью около 40 млн гривен, пишет obozrevatel.com. Средняя цена одной покупки превысила 1,5 млн гривен, что свидетельствует о сохранении высокого платежеспособного сегмента среди политической элиты на фоне общей экономической нестабильности.

Самым популярным брендом среди парламентариев стал Mercedes-Benz, тогда как все модели в декларациях оказались уникальными - ни одна из них не повторялась. Это демонстрирует индивидуальный подход к формированию автопарков и стремление к статусным покупкам.

Самая дорогая покупка года

Абсолютным рекордсменом стал внефракционный народный депутат Сергей Магера, который в апреле 2025 года приобрел Audi Q8 2025 года выпуска за 5,015 млн гривен. Это самый дорогой автомобиль, задекларированный народными избранниками за прошлый год.

При этом рыночная цена аналогичных моделей в конце года колебалась в пределах от 3,3 до 4,5 млн гривен, что свидетельствует о существенной переплате на момент покупки. Магера приобрел автомобиль в компании "Порше Интер Авто Украина".

В декларации депутата также указано BMW X3 2023 года, записан на жену, Volkswagen Touareg 2019 года, который был продан позже, а также Daewoo Lanos 2006 года, которым пользуется член семьи. Финансовое состояние парламентария включает более 21 млн гривен на банковских счетах и значительные пассивные доходы.

Группа премиум-покупателей более 2,5 млн гривен

Сразу несколько депутатов задекларировали автомобили стоимостью более 2,5 млн гривен.

Муса Магомедов приобрел BMW 7 Series M760Li 2021 года за 2,8 млн гривен. При этом его семья владеет также Porsche Panamera и значительным пакетом недвижимости. В наличных сбережениях задекларировано сотни тысяч евро и миллионы гривен.

Максим Павлюк в конце года приобрел Volkswagen Touareg Silver 2025 года за 2,7 млн гривен. Особенность этой сделки заключается в том, что в тот же день депутат получил 2,28 млн гривен от того же автодилера за продажу другого движимого имущества, что фактически уменьшило его денежные расходы на новое авто.

Михаил Соколов оформил Toyota Land Cruiser Prado за более 2,66 млн гривен. Кроме этого, он приобрел мотоцикл Harley-Davidson Road Glide стоимостью более 1,3 млн гривен. Совокупные доходы депутата и его семьи позволили профинансировать покупку без привлечения кредитов.

Григорий Мамка задекларировал Mercedes-Benz GLS 400 за 2,55 млн гривен. При этом депутат фигурировал в публичных сообщениях об антикоррупционных расследованиях, хотя сам отрицал любую причастность к делам.

Общая картина

Анализ деклараций демонстрирует несколько ключевых тенденций.

Во-первых, народные депутаты преимущественно выбирают премиальные SUV и представительские седаны.

Во-вторых, средняя стоимость приобретенных автомобилей значительно превышает средний уровень доходов населения.

В-третьих, значительная часть покупок финансируется за счет накопленных сбережений, продажи имущества или пассивных доходов.

В-четвертых, рынок премиальных авто остается стабильным сегментом даже в нынешний период.

Эти данные в очередной раз актуализируют вопрос прозрачности доходов должностных лиц и общественного доверия к государству и его служащих в целом.