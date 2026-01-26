Какие электромобили покупали украинцы в регионах

По данным Укравтопрома, в 2025 году украинский автопарк пополнился более 110,2 тыс. электромобилей (BEV). Это подтверждает сохранение высокого спроса на электротранспорт, несмотря на общую нестабильность авторынка и ограниченные финансовые возможности потребителей.

Лидеры по количеству регистраций

Наибольшие объемы регистраций электромобилей зафиксированы в пяти регионах:

Львовская область – 16 427 авто, из которых 91 процент составляют подержанные.

Город Киев – 13 588 авто, доля подержанных составляет 59 процентов.

Киевская область – 8 621 авто, доля бывших в употреблении 69 процентов.

Днепропетровская область – 8 404 авто, доля бывших в употреблении 70 процентов.

Ровенская область – 6 083 авто, доля бывших в употреблении 92 процента.

Эти показатели демонстрируют четкую концентрацию электромобильного рынка в крупных агломерациях и приграничных регионах, которые традиционно являются основными каналами импорта авто.

Популярные новые электромобили по регионам

В сегменте новых электрокаров наблюдается региональная дифференциация спроса:

В Киеве, Киевской области и Днепропетровской области лидером продаж стал Volkswagen ID.Unyx.

Во Львовской области первое место занял BYD Song Plus.

В Ровенской области наиболее востребованной моделью стал BYD E2.

Доминирование китайских брендов в западных регионах свидетельствует о растущем доверии к продукции из КНР, которая предлагает конкурентную цену и расширенные комплектации.

Бестселлеры среди импортируемых подержанных электромобилей

На вторичном рынке лидерство сохраняют проверенные модели:

Tesla Model Y стала самой популярной в Киеве, Киевской области, Днепропетровской и Львовской областях.

Nissan Leaf возглавил рейтинг в Ровенской области.

Tesla Model Y привлекает покупателей сочетанием запаса хода, современных технологий и престижа бренда, тогда как Nissan Leaf остается доступным вариантом для первого знакомства с электромобилем.

Аналитические выводы

Во-первых, доминирование подержанных авто в большинстве регионов подтверждает, что украинский рынок BEV пока остается ценово ориентированным.

Во-вторых, столичный регион демонстрирует относительно высокую долю новых авто, что объясняется лучшей платежеспособностью и развитием зарядной инфраструктуры.

В-третьих, активная экспансия китайских производителей постепенно меняет баланс сил в сегменте новых электромобилей, создавая давление на европейские и корейские бренды.

В-четвертых, стабильный спрос на Tesla и Nissan Leaf в сегменте импорта формирует вторичный рынок с прогнозируемой ликвидностью, что дополнительно стимулирует интерес к электротранспорту.