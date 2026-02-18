Какие риски ждут украинцев при покупке автогражданки

При заключении договора страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО, или автогражданки) критически важно внимательно проверять все внесенные в полис данные. Речь идет о номерном знаке, VIN-код, марку и модель авто, год выпуска, а также персональные данные страхователя.

Соглашаться на заключение договора и платить страховую премию следует только после того, как вы убедились, что информация является полной и достоверной.

Почему это важно

Наличие ошибок или недостоверных сведений в договоре страхования может стать основанием для отказа страховой компании в осуществлении страховой выплаты. В таком случае обязанность по возмещению убытков возлагается непосредственно на страхователя.

На это обращает внимание Моторное (транспортное) страховое бюро Украины, которое координирует систему ОСАГО и обобщает практические кейсы.

Примеры из практики

Ситуация с сохраненными номерными знаками после продажи авто

Владелец продал автомобиль, но оставил за собой номерные знаки и зарегистрировал их на новое транспортное средство. При оформлении нового договора страхования полис был создан по номерному знаку, и система автоматически подтянула данные уже проданного автомобиля.

Страхователь не проверил информацию, и в результате договор фактически был оформлен на другое транспортное средство. Новый автомобиль остался без действующего страхового покрытия.

Двойное страхование одного авто

У семьи было два автомобиля одной марки. Из-за ошибки заключили два договора страхования в отношении одного и того же транспортного средства. Другой автомобиль остался без полиса ОСАГО, что выяснилось уже после ДТП по вине его владельца.

Во время оформления договоров страхователь не проверил характеристики авто, указанные в полисах. В итоге семья была вынуждена самостоятельно возмещать расходы на ремонт как своего незастрахованного автомобиля, так и транспортного средства потерпевшей стороны.

Правовые и финансовые последствия

В подобных ситуациях часто возникают споры между страхователем, страховым агентом и страховой компанией. Однако формально ответственность за корректность предоставленных данных несет именно страхователь, который подписывает договор.

Вывод

Перед подтверждением оформления Автогражданки обязательно проверяйте:

Номерной знак и VIN-код.

Марку, модель и год выпуска авто.

Корректность персональных данных.

Срок действия договора.

Внимательность на этапе заключения договора поможет избежать серьезных финансовых рисков и гарантирует надлежащую страховую защиту в случае наступления ДТП.