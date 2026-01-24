Какие типы кузовов бывают записаны в свидетельстве о регистрации (техпаспорте) автомобиля

Во время регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД в свидетельстве о регистрации указывается ряд технических характеристик, среди которых отдельное место занимает тип кузова. Именно этот параметр определяет конструктивные особенности автомобиля, его функциональное назначение и категорию использования.

Тип кузова в Украине имеет юридическое значение, поскольку используется при внесении данных в Единый государственный реестр МВД, оформлении страховых полисов, прохождении (или освобождении от) технического контроля и проведении перерегистрации.

Где указывается тип кузова

В свидетельстве о регистрации транспортного средства код типа кузова указывается в графе D.4 "Тип кузова". Обозначения соответствуют европейской классификации, которая применяется и в Украине при учете транспортных средств.

Самые распространенные сокращенные коды

AA - седан. Классический закрытый кузов с четко отделенным багажным отделением.

AB - хэтчбек. Автомобиль с задними дверями, открывающимися вместе со стеклом, и совмещенным салоном и багажником.

AC - универсал. Кузов с удлиненной крышей и увеличенным багажным пространством, который не отделен от салона.

AD - купе. Двухдверный автомобиль со спортивным дизайном и заниженной линией крыши.

AE - кабриолет. Автомобиль с открытой или складной крышей.

BB - фургон. Колесное транспортное средство, в котором кабина объединена с грузовым отсеком.

SE - жилой прицеп (караван). Предназначен для использования как передвижное жилое помещение.

Такие коды позволяют стандартизировать учет транспортных средств, избегать неоднозначностей в документах и обеспечивать единые подходы к классификации автомобилей в государственных реестрах.

Почему это важно для автовладельцев

Знание сокращенных обозначений типа кузова помогает владельцам транспортных средств лучше ориентироваться в собственных регистрационных документах, избегать ошибок при оформлении договоров купли-продажи, страхования или внесения изменений в регистрационные данные.

Кроме того, несоответствие фактической конструкции автомобиля указанным в документах данным может привести к проблемам во время технического осмотра, таможенного оформления или проверок на дороге.

Все данные о типе кузова вносятся в Единый государственный реестр МВД во время первой регистрации транспортного средства или при официальном переоборудовании автомобиля. В случае возникновения сомнений владельцам рекомендуется обращаться в сервисные центры МВД для проверки информации и получения консультации.