Какой налог заплатили владельцы дорогих автомобилей Волыни

Главное управление Государственной налоговой службы в Волынской области сообщило, что деньги уплачены в полном объеме.

Получателями этого налога являются местные бюджеты.

Кто формировал этот платеж

Более 2,7 миллиона гривен из общей суммы поступлений транспортного налога – это уплата взноса в местные бюджеты от юридических лиц, владеющих элитным транспортом.

Более 1,5 миллиона гривен транспортного налога направили в бюджеты громад физические лица.

Суммарно прошлогодние поступления в бюджет от владельцев элитных авто дорог выросли на 967,5 тысячи гривен относительно поступлений по этой статье в 2024 году.

Какой транспортный налог был в прошлом году

Как помните, транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, выпущенных не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких машин должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (в 2025 – 3 млн грн).

Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

В 2025 году в перечень попали такие марки автомобилей:

AstonMartin;

Audi%

Bentley;

BMW;

GMC;

Hymer-Mercedes;

Ineos;

Ягуар;

Lamborghini;

LandRover;

Lexu;

Линкольн;

Лотос;

Мазерати;

McLaren,

Mercedes-AMG;

Mercedes-Benz;

Mercedes-Maybach;

Порше;

Rolls-Royce;

Toyota.

Технология уплаты

Сообщение о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получают в своем электронном кабинете.

Для физических лиц формируются налоговые уведомления - решения и направляются по почте по месту налогового адреса. Если же физлица подавали заявку на переписку с органами ГНС в электронном виде, то получают начисления в электронном кабинете.