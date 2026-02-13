Канадцы показали собственные электромобили, напечатанные на 3D-принтере

ФОТО: АПМА|
Канада создала EV с 3D-печатного шасси и автономностью Level 5
Презентация состоялась на Canadian International AutoShow 2026, пишет InsideEVs. Новинки - это не серийные модели, а технологические платформы, которые демонстрируют потенциал национальной автопромышленной цепи поставок.
Project Arrow Vector: 650 л.с. и 3D-печатный кузов
Первый концепт - Project Arrow Vector. Он стал развитием шоукара 2023 года, но получил более агрессивный дизайн и мощность 650 л.с. вместо предыдущих 550.
Шасси сформировано с помощью алгоритмов искусственного интеллекта и напечатано на 3D-принтере с использованием смеси полимеров и алюминия.
Запас хода заявлен на уровне 550 км. Также предусмотрены функции автономного управления Level 3 - это означает возможность движения без рук и без постоянного контроля глазами в определенных условиях.
По словам разработчиков из Automotive Parts Manufacturers' Association, Vector - это демонстрация технологий, которые могут быть масштабированы до 2030 года.
Project Arrow Borealis: ставка на автономность Level 5
Второй концепт - Project Arrow Borealis - выглядит еще более футуристично. Его скелетообразная конструкция создана из металлического сплава по технологии 3D-печати. По словам авторов, даже силовая установка может быть изготовлена аддитивным методом.
Главная амбиция - автономность Level 5, то есть полностью беспилотное движение без руля и педалей в традиционном понимании.
Запас хода в концепте заявлен на фантастическом уровне - до 1 500 км.
Кроме того, Borealis оснащен коммуникационной системой, способной интегрироваться с "умной" инфраструктурой городов будущего.
Почему это важно
Проект реализуется в сотрудничестве с Ontario Tech University, а над созданием прототипов работали более 80 канадских поставщиков автокомпонентов.
В контексте недавней отмены 100% пошлины на китайские электромобили Канада фактически заявляет: даже в условиях конкуренции с дешевыми импортными EV страна способна создавать собственные технологии.
Vector и Borealis - это не готовые серийные автомобили. Это технологическая декларация. И сигнал, что Северная Америка стремится диверсифицировать электромобильное будущее не только за счет США, но и собственными силами.