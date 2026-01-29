Кареты армейских "скорых" сменили яркий гражданский цвет на серый матовый

В первой декаде января машина от волонтеров пополнила автопарк 143-й отдельной механизированной бригады. Это подразделение известно тем, что его личный состав защищал землю под Бахмутом, держал Изюм, освобождал Харьковскую область.

На днях состоялась передача второй машины скорой медицинской помощи. Карету уже эксплуатируют медики 20-го армейского корпуса. Ее бригады защищали Запорожье и Сумскую область, а сейчас держат оборону на участках фронта в Донецкой области.

Машины какого бренда идут вплотную к передовой

В обоих случаях армейским медикам достались машины медицинской помощи, построенные на шасси микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter второго поколения.

Правда, о комплектации медицинского салона ничего не сказано. Да и сами машины в полном размере на обоих видео не показаны. Есть лишь частично вмонтированные в видеоряд сюжеты передней части машин, по которой и удалось классифицировать модель.

Здесь серая “фронтова масть”

О микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter редакция Авто24 рассказывала часто, повторяться не будем. Правда, в нынешнем виде машины медицинской помощи имеют не гражданскую красочную ливрею, присущую спецтранспорту спасения людей.

В армейские подразделения направлены автомобили окрашенные в матовый серый цвет. Такое колористика помогает лучше прятать спецмашину в складках местности среди лесополос.

Световые спецсигналы здесь узаконены

Однако на кузове сохранились дополнительные светодиодные (LED) проблесковые маячки синего цвета, что предоставляет приоритетный проезд на дорогах общего пользования. З фото понятно, что здесь установлено два дополнительных комплекта синих LED-маячков, из которых один на решетке радиатора и один на бампере под фарой.

Из световых спецсигналов есть еще люстры, они установлены на крыше кареты. Также с фото становится понятно, что армейским медикам передаются машины, адаптированные к эксплуатации зимой, о чем свидетельствует зимняя резина на колесах.