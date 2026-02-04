Краж грузов меньше не будет: аналитики называют причину

Сразу два международных института забили тревогу. О дальнейшем приросте краж и разнообразии схем мошенничества заявили эксперты Союза морского страхования (IUMI) и Ассоциации защиты транспортируемых активов (TAPA) EMEA.

Как говорится в сообщении TAPA, восходящая динамика фиксируется уже несколько лет подряд.

По данным разведывательной системы TAPA, в период с 2022 по 2024 год было зафиксировано почти 160 000 преступлений, связанных с грузовыми перевозками, а общие потери оцениваются в несколько миллиардов евро.

Анализ преступлений показал, что кражи в сфере грузов быстро становятся более сложными и цифродоступными.

США страдают от краж грузов

По данным Американского института транспортных исследований (ATRI) стратегические кражи резко выросли до 15 раз с 2022 года. Средняя потеря за инцидент сейчас превышает 202 000 долларов США.

Участились кражи ценных грузов (например, грузовиков текилы) путем мошенничества без применения насилия.

Каждый час воруют грузов на 54 166 евро

В базе данных TAPA EMEA зафиксировано более 108 000 краж из цепей поставок в более 110 странах Европы, Ближнего Востока и Африки за последние два года.

Сообщается, что 5% этих преступлений достигли убытков в сумме €1 миллиард +. Это примерно эквивалентно потерям >€1,3 млн каждые 24 часа. Крупные инциденты (€100K+) в среднем составляли €878,525.

Фантомные перевозчики не спят

Немецкая страховая ассоциация (GDV) сообщает о драматическом росте: только за первые семь месяцев 2025 года было зарегистрировано 88 случаев так называемых фантомных перевозчиков – столько же, сколько за весь предыдущий 2024-й.

В Германии полный груз исчезает каждые три дня, что приводит к убыткам около €18 миллионов.



Грабители воспользуются возможностями ИИ

"Мы видим, как преступники используют цифровые инструменты для сокрытия своих настоящих личностей, создают фиктивные компании и легальные фирмы, которые клонируются с помощью похищенных учетных данных. Поддельные электронные адреса, похожие домены и поддельные страховые сертификаты становятся все более распространенными. Нас беспокоит, что искусственный интеллект ускорит эти действия, облегчит масштабирование обмана и существенно увеличит потери", – прогнозирую президент и генеральный директор TAPA EMEA Торстен Нойманн.