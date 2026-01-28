Магистральный тягач MAN eTGX появился в новой версии: чем удивил

Новая разработка ориентирована на перевозчиков, которые стремятся эксплуатировать тяжелые фуры без вредных выбросов и с хорошей стоимостью владения. Как сообщает transport-online.nl, таким запросам соответствует именно eTGX 28.540 6×2-4.

Новая модель вобрала в себя характеристики, что практически не встречаются в сегменте тяжелых электрических грузовиков. И этот перечень довольно большой и убедительный для предпочтений.

Может ехать в двухосном или трехосном состоянии

Магистральный тягач eTGX упомянутой модели предлагает нагрузку на пятиколесную сцепку до 16 тонн, компактную колесную базу 3,75 метра для малого радиуса поворота и широкие возможности зарядки.

Разработчики подсказывают, что возможна быстрая зарядка до 375 кВт с обеих сторон автомобиля, а также поддерживается зарядка Megawatt Charging (MSC) мощностью до 750 кВт.

Еще одна привлекательная и гарантированная для роста спроса деталь видится в ходовой – сзади есть ось управляемая и подъемная, что еще больше повышает маневренность и универсальность.

Для тяжелых и громоздких перевозок

Благодаря конфигурации 6x2 с 19-тонной тандемной осью, допустимая полная масса автомобиля (GVW) может составлять 29 000 килограммов, а допустимая полная масса автопоезда (GCW) – до 60 000 килограммов.

В зависимости от конфигурации и применения, eTGX имеет шесть аккумуляторных блоков с общей полезной емкостью 480 кВт-ч, что обеспечивает запас хода примерно до 500 километров.

Это делает грузовик пригодным не только для регионального использования, но и для дальних и более сложных поездок.

Не хуже дизельной версии

Несмотря на предыдущие ограничения по нагрузке на пятиколесное сцепное устройство или радиусу поворота, MAN позиционирует eTGX 28.540 6x2-4 как полноценную альтернативу дизельным грузовикам в сегменте тяжелых грузовиков.