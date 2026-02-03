Легендарный кемпер Marco Polo теперь не узнать: что изменилось в туристическом варианте Mercedes-Benz V-Class

Стильный дизайн разработчики умело вписали в компактные внешние размеры Polo, который считается глэмпинг-мобилем со звездой. Он приспособлен для путешествий и повседневной жизни.

Как говорится в релизе производителя, здесь полное ощущение "дома", даже в дороге. Mercedes-Benz еще больше улучшает это ощущение в 2026 году с новым Marco Polo. Для этого предлагается новая архитектура фургона Mercedes-Benz.

Глэмпинг-мобиль новых возможностей

"С новым Marco Polo мы предлагаем нашим клиентам еще более изысканный дом на колесах. Дом, который легко сочетает путешествия и повседневную жизнь – одновременно создавая стильное заявление на перспективу", – заявила руководитель отдела продаж и маркетинга Mercedes-Benz Vans Сардина Сагри.

Напомним, глемпинг-мобиль – это мобильный, комфортабельный домик или высококлассная палатка на колесах, который сочетает роскошь отеля с отдыхом на природе.

Marco Polo, базируясь на V-Class, сохраняет свою рыночную идентичность как глэмпинг-мобиль. Он одинаково приспособлен для путешествий и повседневной жизни. Однако сейчас здесь уже улучшена концепция проживания и сна: новая подъемная крыша состоит из прочного и легкого алюминиевого корпуса с двойной обшивкой.

Добавлено пространства, удобств и атмосферы домашнего уюта. Фото: Mercedes-Benz

Размер также имеет значение

Кроме отличной стабильности и изоляции почти в любых погодных условиях, он теперь обеспечивает дополнительные 10 см пространства для головы, когда расширяемая задняя часть поднята до полной высоты. Это существенно улучшает уютность жизни и сна.

Привлекает внимание новая концепция освещения: LED-фоновое освещение на выдвижной крыше предлагает разнообразные осветительные сценарии, выбранные пользователем – от прохладного, энергичного света до теплых и уютных тонов – на свое усмотрение путешественников.

Кроме того, новая раздвижная крыша добавляет больше дневного света в интерьере и свежий воздух. Ночью открывается беспрепятственный обзор звездного неба.

К услугам путешественников мультимедийная система MBUX, широкоформатный кокпит, обивка черной кожи Lugano, кухонный уголок со складным столом, поворотные сиденья водителя и пассажира и тому подобное. Фото: Mercedes-Benz

Перед стартом предварительных заказов

Новый Marco Polo вскоре будет доступен для заказа – вместе с новым Marco Polo Horizon, который будет иметь почти все новые функции.

Без встроенной кухни или шкафа Marco Polo Horizon – это транспортное средство для отдыха, которое подходит для выходных и коротких отпусков. Например, в нем есть новая концепция навеса, а также магнитные элементы затемнения в кабине.

Доступно эксклюзивно для Horizon: магнитное затемняющее решение для задней части. Для повышенной безопасности новый Marco Polo Horizon имеет стандартные мешки для окон от стойки A до D.

Когда ждать

Календарь уже прописан: в конце лета новые автомобили отпразднуют свою премьеру на Caravan Salon Düsseldorf с 28 августа по 6 сентября.

О ценнике пока ничего в официальном релизе производителя не сказано.