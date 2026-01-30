Вместо пикапов - топливозаправщики: винничане внедрили новое направление помощи ВСУ

Получателем техники от винничан стало одно из подразделений Воздушных сил ВСУ. В релизе мэрии Винницы не раскрывается название и локация этого формирования, что в обстоятельствах военного времени вполне оправдано.

Как и неделю назад, это были четырехосные автомобили Renault KP 8х4 с надстройкой топливозаправщика АПЗ-20К. Обычно такие машины комплектуются 430-сильным двигателем, но есть версии на 380 и даже 460 и более л.с.

В Украине эти машины более известны по строительному сектору с самосвальным кузовом и бортовой платформой с краном-манипулятором.

Винничане начали новое направление помощи

Едва ли не впервые за время войны в траншах помощи войскам появились топливозаправщики большой размерной группы. Виннитчане стали своеобразными инициаторами нового направления помощи подразделениям Сил обороны.

Они закупили добротные автомобили с двухсекционными цистернами на 20 тысяч литров. В зависимости от потребностей такой спецтранспорт может перевозить одновременно и дизель, и бензин.

Renault KP 8х4 украинским водителям больше известен мощными самосвалами, но и топливозаправщиком у наших армейцев он также получит признание. Фото: мэрия Винницы

И доставка, и заправка

Одна секция цистерны немного больше – на 14 000 литров, а другая практически вдвое меньше – на 6 000 литров. В зависимости от заказов автопарка какого-то горючего перевозится больше, а какого-то – меньше. Впрочем для перевозки однотипного горючего это также удобно.

Позитив еще и в том, что оператор этой машины может одновременно заправлять две транспортные единицы – рукава выдачи топлива разматываются из бухты. Пистолеты там стандартные, как и на классических АЗС.

Оператор выдает топливо дозировано, система учета выдачи бензина или дизеля четко фиксирует каждый литр слитого из цистерны горючего.

Возможности автопарка теперь расширены

По словам военнослужащих, полученные топливозаправщики расширят материально-технические возможности армейского автопарка и будут использоваться для обеспечения выполнения боевых задач.

Будет ли громада и дальше закупать такой спецтранспорт – покажет время, но на сегодня это действительно новая тема в траншах помощи. Фото: мэрия Винницы

Громада заложила в бюджет на помощь более 1 миллиарда гривен

В мэрии отметили, что это уже третья передача помощи для этого подразделения. Ранее военные получали грузовые автомобили, автоцистерны, беспилотники, радиостанции, строительные материалы, запчасти и оборудование для мобильных огневых групп.

Всего на помощь военным в рамках городского приоритета "Безопасность и оборона" в бюджете Винницкой громады предусмотрели смету в размере более 1 миллиарда гривен.