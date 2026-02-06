На Николаевщине обнаружили нелегальную АЗС

В Николаевской области проводят мероприятия по противодействию незаконному обороту горючего и деятельности нелегальных автозаправочных станций. Об этом сообщили в главном управлении ГНС в Николаевской области.

Налоговая служба региона основе осуществляет контроль за соблюдением требований украинского законодательства в сфере производства и реализации горючего, а также реагирует на факты торговли, которую налоговики считают нелегальной.

Выявленные нарушения во время проверки

Специалисты управления контроля за подакцизными товарами ГУ ГНС в Николаевской области провели проверку одной из автозаправочных станций. В ходе проверки было установлено реализацию горючего без наличия документов разрешительного характера и без выдачи расчетных документов потребителям.

Выяснено, что деятельность АЗС осуществлялась без государственной регистрации субъекта хозяйствования и без лицензии на право розничной торговли горючим, что является прямым нарушением требований украинского законодательства.

Финансовые санкции и передача материалов в полицию

По результатам контрольно-проверочных мероприятий к субъекту хозяйствования будут применены штрафные санкции на сумму более 400 тысяч гривен.

Кроме того, с целью прекращения незаконной деятельности и недопущения дальнейших нарушений, налоговой службой подано заявление в главное управление национальной полиции Украины в Николаевской области. К материалам приложены письменные объяснения для принятия мер реагирования и составления протокола об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Законодательные требования и ответственность

В ГУ ГНС отмечают, что деятельность в сфере оборота и реализации горючего разрешена исключительно при наличии ряда необходимых документов. В частности, соответствии с частью 2 статьи 29 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX, розничная торговля горючим может осуществляться только при наличии лицензии на право розничной торговли горючим.

В то же время пункт 22 статьи 73 этого же закона предусматривает ответственность за розничную торговлю горючим без лицензии в виде штрафа в размере 45 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего налогового года.

Контроль и давление на бизнес

Налоговая служба отмечает, что контрольные мероприятия проводятся с учетом решений СНБО о введении моратория на безосновательные проверки и вмешательство в деятельность бизнеса. Проверки осуществляются на основе риск-ориентированного подхода и при наличии высокой степени риска нарушений.

Борьба с нелегальной продажей горючего на территории Николаевской области продолжается, а налоговая служба призывает субъектов хозяйствования работать исключительно в рамках правового поля.