Новое в грузовых перевозках 2026: вот что меняется

В основном новизна на этот раз стартует с лета, а не с первого дня года. Автомобильные грузовые перевозки в 2026 году претерпят глубокие регуляторные изменения, что повлияют на ежедневную деятельность водителей грузовиков, организацию деятельности компаний-перевозчиков и общие расходы в секторе.

Новые европейские правила касаются безопасности транспортных средств, времени вождения, перевозки опасных грузов, оцифровки документов и доступа к городским районам, с более частыми проверками и строгими штрафами.

Читайте также Какие польские дорожные знаки легко перепутать

Основные направления регулирования

Новые правила охватывают безопасность транспортных средств, контроль времени управления, перевозки опасных грузов, цифровизацию документов, таможенные процедуры и доступ к городским зонам. Контроль усиливается, а штрафные санкции становятся более строгими.

Усиление требований безопасности

Согласно регламенту GSR, с 7 июля 2026 года все новые грузовики должны быть оборудованы системами автоматического экстренного торможения (AEB). Также для новых грузовиков и автобусов становится обязательной установка регистраторов данных событий (EDR). С 2029 года это требование распространится на весь автопарк, что потребует инвестиций и обучения персонала.

Читайте также В Польше ввели новый знак: к чему он обязывает

Тахографы для фургонов

С 1 июля 2026 года фургоны массой от 2,5 до 3,5 тонн, выполняющие международные перевозки, должны использовать интеллектуальный тахограф второго поколения (G2V2). Компаниям придется соблюдать нормы по времени управления и отдыха, а также адаптировать организацию работы и ИТ-решения.

Перевозка опасных грузов

В 2026 году полностью вступит в силу директива (ЕС) 2025/1801, унифицирующая и ужесточающая правила ADR. Нарушения будут классифицироваться по уровню риска, а ответственность будет распространяться на всех участников логистической цепи – от отправителя до перевозчика.

Читайте также Каким авто запрещает парковку новый знак

Электронная коммерция и таможенный контроль

С 1 июля 2026 года все импортные e-commerce-отправления из стран вне ЕС стоимостью до 150 евро будут облагаться фиксированной пошлиной в 3 евро. Одновременно вводится система ICS2, которая требует представления предварительной таможенной декларации с подробными данными о грузе.

Экологические ограничения

В 2026 году расширяется сеть экологических зон. В ряде стран ЕС вводятся зоны нулевых выбросов и ограничения для дизельных автомобилей стандарта Евро-5. Это заставит перевозчиков пересматривать маршруты и обновлять автопарк.