Новый конкурс на автобусные маршруты снова объявлен в электронном виде

На нынешнее конкурсное распределение вынесено 83 маршрута. Они охватывают сеть пассажирских перевозок по межобластным направлениям.

Как говорится в публикации заместителя главы главного транспортного ведомства страны Сергея Деркача, новая форма конкурсных торгов маршрутами – это не просто изменение формы, а реальный инструмент прозрачного подхода к делу.

Читайте также Цифровой конкурс на автобусные маршруты состоялся максимально быстро

"Это прозрачные правила, равные условия для перевозчиков и понятная процедура отбора. Мы системно отходим от бумажных процессов, чтобы рынок работал прогнозируемо, а пассажиры получали стабильные и качественные перевозки между регионами", – отметил заместитель Министра.

По результатам двух предыдущих конкурсов отработали процедуру на практике – и со стороны подачи заявлений, и со стороны определения результатов. Таким образом определено более 60 перевозчиков на 54 маршрута.

Читайте также Минразвития готовится внедрить еОчередь для легковых авто

Рост количества маршрутов в нынешнем конкурсе до 83 новых (список основных вот здесь) свидетельствует об эффективности новой формы распределения маршрутной сети в сфере пассажирских услуг.

Подробнее об условиях конкурса можно прочитать по этой ссылке.