Tatra или Mercedes-Benz: на каких шасси делают отечественную САУ "Богдана"

О тонкостях в технологической карте украинского предприятия рассказал в интервью специализированному изданию Militarnyi генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Основания для такого утверждения у Владислава Бельбаса основательные и сомнению не подлежат, поскольку "Украинская бронетехника" является одним из производителей колесной базы под эти самоходки.

Чья ходовая в приоритете

По словам гендиректора "Бронетхники", первые установки создавались на базе КрАЗ-6322. Впоследствии под пушечную надстройку начали ставить белорусское шасси МАЗ-6317.

Далее настал черед чешской ходовой от Tatra Trucks. Под самоходную пушку адаптировали модель Tatra T815-7. В 2024 году САУ также стали выпускать на базе чешского грузовика Tatra Phoenix 8×8.

Сейчас для установки пушечных надстроек "Богдана" используют не только шасси Tatra, но и ходовую Mercedes-Benz Zetros.

При чем здесь "Украинская бронетехника"

А это предприятие имеет определяющее значение: для производителя самоходок оно является своеобразным аутсорсинговым партнером, специализирующимся на адаптации шасси Tatra к требованиям САУ.

Полученные из Чешской Республики грузовики Tatra ставят на перелицовку. У машины полностью снимают кабину и внутренние элементы.

На то место ставят сваренную бронированную капсулу с бронированными стеклами окон спереди и по бокам. В новый салон монтируют чешскую панель приборов, рулевую колонку и другое оборудование, присущее грузовикам Tatra. Нечто добавляется из адаптированной атрибутики

Что дальше с перелицованным шасси

Из цехов "Украинской бронетехники" шасси перегоняют на завод по производству пушек. Там на раму монтируют 155-мм артиллерийскую часть САУ "Богдана", адаптируют установку под работу экипажа, осуществляют заводские испытания как гаубицы, так и ходовой.

В прошлом году завод ежемесячно отгружал в войска по 40 артиллерийских систем Богдана. Кстати, такой темп держится уже второй год подряд.



"Наш производитель САУ Богдана настолько масштабировал производство, что узким местом стала поставка шасси, а не артиллерийских систем", – рассказал Бельбас.

Поэтому артустановку сейчас монтируют одновременно на четырех различных шасси. Это помогает утолить потребности украинской армии.