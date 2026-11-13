Первые действия после ДТП: как не растеряться и помочь

Министерство внутренних дел Украины совместно с Авторадио и Авто24 продолжает информационную кампанию “До встречи дома”, посвященную Неделе безопасности дорожного движения. Разбираем знакомые дорожные ситуации, объясняем риски и напоминаем о привычках, которые помогают беречь жизнь.

Первые минуты: от растерянности – до конкретных действий

Звук удара, поврежденные автомобили, люди на дороге. Кто-то звонит по телефону близким, кто-то начинает снимать видео, другие пытаются сразу вытащить пострадавшего из салона.

Все это нужно делать, но после одного важного шага. Сначала нужно оценить, безопасно ли приближаться. Рядом могут двигаться автомобили, вытекать горючее, дымиться или лежать электрические провода. Человек, который помогает, не должен сам стать пострадавшим.

Обязанности водителя, причастного к ДТП, определены пунктом 2.10 Правил дорожного движения Украины: остановиться, оставаться на месте, обозначить опасность, позаботиться о помощи пострадавшим и сообщить полиции.

Безопасность на месте: не допустить еще одной аварии

Согласно пункту 9.10 ПДД, знак аварийной остановки устанавливают на расстоянии, которое обеспечивает безопасность, но не ближе 20 метров в населенных пунктах и 40 метров вне них.

Это минимальные расстояния. В то же время, не выходите за транспорт, пытаясь поставить знак: сначала оцените возможность сделать это безопасно.

Наденьте световозвращающий жилет, если он есть. Не стойте между поврежденными автомобилями, за ними на полосе движения или в других местах, где вас могут сбить. Не курите и не используйте открытый огонь.

Если вы свидетель происшествия, остановите свой транспорт так, чтобы не создать новую опасность и не перекрыть подъезд экстренным службам.

“ После столкновения не начинайте с выяснения, кто виноват. Сначала проверьте, есть ли пострадавшие и не угрожает ли людям повторный наезд. Укажите место происшествия и вызовите нужные службы. Если рядом есть очевидцы, распределите задачи: один человек звонит по телефону, другой приносит аптечку, еще кто-то встречает медиков. Каждое действие должно помогать, а не создавать дополнительную опасность” , – отмечает Николай Кравчук, главный специалист отдела Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Что сказать диспетчеру

Говорите кратко и конкретно:

Где произошло ДТП: населенный пункт, улица, номер дома или название трассы, направление движения, километр или ближайший ориентир. Что произошло: столкновение, наезд, опрокидывание автомобиля. Сколько пострадавших и в каком они состоянии: реагируют ли, дышат ли нормально, есть ли сильное кровотечение. Есть ли дополнительные угрозы: дым, огонь, утечка горючего, люди, зажатые в автомобиле. Ваш номер телефона. Не завершайте разговор, пока диспетчер не скажет. Включите громкую связь, если это помогает одновременно выполнять указания. Об ухудшении состояния пострадавшего сообщите повторно.

Медицинская помощь: алгоритм действий в критической ситуации

Иван Матяш, заведующий отделением реабилитации Государственного Учреждения“ Главный медицинский клинический центр Министерства внутренних дел Украины”, отмечает: главная задача человека, оказывающего медицинскую помощь - своевременно распознать угрозы жизни, вызвать экстренную медицинскую помощь и выполнить простые, но критически важные действия до прибытия медиков.

“Домедицинская подготовка позволяет действовать последовательно, когда рядом кто-то нуждается в помощи. В критической ситуации не следует пытаться выполнить все возможные медицинские манипуляции. Важно правильно определить приоритеты: убедиться в собственной безопасности, оценить сознание пострадавшего, выявить и остановить критическое кровотечение, проверить дыхание и при необходимости начать сердечно-легочную реанимацию. Именно поэтому практическое обучение медицинской помощи важно для каждого”, – отметил Иван Матяш.

Убедитесь в собственной безопасности

Прежде чем приближаться к пострадавшему, оцените место происшествия. Особенно это важно после ДТП.

Убедитесь, что: нет угрозы наезда автомобилей или повторного столкновения; отсутствуют пожар, дым, утечка горючего или другие опасные факторы; нет оборванных электрических проводов; место происшествия безопасно для вас и других очевидцев.

По возможности наденьте световозвращающий жилет и перчатки. Не подвергайте себя опасности ради помощи.

Если место происшествия небезопасно, отойдите на безопасное расстояние и вызовите соответствующие службы.

Проверьте сознание пострадавшего

Если приближаться безопасно, громко и четко обратитесь к человеку: “Вы меня слышите? Вам нужна помощь?” Можно осторожно прикоснуться к ее плечу, если нет очевидной травмы этого участка. Для проверки достаточно обращения и осторожного прикосновения.

Если человек реагирует, объясните, что помощь уже в пути, и следите за ее состоянием. Если реакции нет, сообщите диспетчеру и проверьте дыхание.

Если на месте происшествия несколько человек, разделите обязанности: один вызывает медиков, другой – спасает потерпевшего. Фото Magnific

Оцените наличие кровотечения

После травм одной из самых опасных угроз является массивное наружное кровотечение. Оно может привести к критической потере крови за короткое время.

Осмотрите пострадавшего, обратите внимание на одежду, поверхность под человеком и видимые повреждения. По возможности быстро осмотрите конечности, участки туловища и места, где кровь может накапливаться или скрываться под одеждой.

Как распознать кровотечение?

Артериальное кровотечение. Кровь обычно ярко-красная, может вытекать пульсирующей струей или фонтанировать синхронно с сердцебиением. Часто сопровождается быстрой и значительной кровопотерей.

Кровь обычно ярко-красная, может вытекать пульсирующей струей или фонтанировать синхронно с сердцебиением. Часто сопровождается быстрой и значительной кровопотерей. Венозное кровотечение. Кровь обычно темно-красная, вытекающая непрерывным потоком. При повреждении большой вены кровотечение может быть массивным и угрожать жизни.

Кровь обычно темно-красная, вытекающая непрерывным потоком. При повреждении большой вены кровотечение может быть массивным и угрожать жизни. Капиллярное кровотечение. Кровь медленно выступает на поверхности поврежденной кожи, например при ссадинах и неглубоких порезах. Обычно не представляет непосредственной угрозы жизни.

Кровь медленно выступает на поверхности поврежденной кожи, например при ссадинах и неглубоких порезах. Обычно не представляет непосредственной угрозы жизни. Важно: не всегда можно достоверно определить тип кровотечения по цвету или характеру истечения крови. Поэтому для человека без медицинского образования главный критерий - является ли кровотечение массивным и можно ли его быстро остановить.

Признаки потенциально критического кровотечения:

кровь быстро вытекает или пульсирует из раны;

кровь пропитывает одежду, повязки или образует лужу;

есть травматическая ампутация или глубокое повреждение конечности;

кровотечение не прекращается при придавливании раны;

пострадавший становится бледным, слабым, спутанным, может терять сознание.

Как остановить кровотечение?

По возможности наденьте одноразовые перчатки.

Откройте участок повреждения, разрезав одежду, если это необходимо.

Приложите к ране стерильную салфетку, бинт или чистую ткань.

Сильно и непрерывно прижмите рану руками.

Если кровотечение удалось остановить, зафиксируйте материал давящей повязкой и контролируйте ее состояние.

Если рана глубокая, а кровотечение не прекращается, можно применить гемостатический бинт с последующим прижатием раны, если вы научены его использовать.

Когда использовать турникет?

Турникет применяют при массивном, угрожающем жизни кровотечении из руки или ноги, если прямое давление не останавливает кровь, или когда его невозможно эффективно поддерживать.

Правила применения:

накладывайте турникет примерно на 5–7 см выше раны, не на сустав;

если место повреждения невозможно определить или осмотреть, наложите его высоко на конечность в соответствии с инструкцией производителя;

затяните до полной остановки кровотечения;

при необходимости используйте второй турникет выше первого;

зафиксируйте время наложения и сообщите медикам;

не ослабляйте и не снимайте турникет самостоятельно.

Не накладывайте турникет на шею или туловище. При кровотечениях в участках паха, подмышки или шеи требуются другие методы остановки кровотечения, в частности прямое давление, а тампонирование – только при соответствующей подготовке и с учетом характера раны.

Проверьте дыхание

Если человек не реагирует на обращение, нужно проверить, дышит ли он нормально.

Положите пострадавшего на спину, если это безопасно и необходимо для оценки дыхания. Осторожно откройте дыхательные пути: положите одну руку на лоб, другой поднимите подбородок. В течение не более 10 секунд оцените дыхание: движется ли грудная клетка, слышен и чувствуется выдох.

Нормальное дыхание: регулярные вдохи и выдохи, заметные движения грудной клетки.

Ненормальное дыхание: одиночные судорожные вдохи; редкие громкие хватательные вдохи; нерегулярные, неэффективные движения грудной клетки; полное отсутствие дыхания.

Важно: судорожные единичные вдохи (агональное дыхание) не являются нормальным дыханием. Не воспринимайте их как признак того, что человек дышит.

Не тратьте время на поиск пульса – человек без медицинского образования не должен пытаться самостоятельно определять его наличие для принятия решения о начале СЛР.

Если человек не дышит нормально – начните сердечно-легочную реанимацию (СЦР)

Неотложное состояние. Если человек не реагирует и не дышит нормально, следует предполагать остановку кровообращения и немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЦР).

Как выполнять СЛР взрослому:

Шаг 1. Правильное положение рук

Положите пострадавшего на спину на жесткую поверхность, если это возможно.

Встаньте на колени сбоку грудной клетки.

Основу ладони одной руки расположите посреди грудной клетки, на нижней половине грудины.

Вторую ладонь положите сверху.

Переплетите пальцы, не нажимайте на ребра.

Шаг 2. Нажмите на грудную клетку

Держите руки прямыми, не сгибайте локти.

Расположите плечи прямо над руками.

Нажимайте вертикально вниз.

Глубина нажатия – 5– 6 см.

Частота – 100– 120 нажатий в минуту.

После каждого нажатия полностью снимайте давление, позволяя грудной клетке вернуться в исходное положение.

Минимизируйте перерывы.

Шаг 3. Искусственные вдохи.

Если вы прошли соответствующее обучение и готовы выполнять искусственные вдохи:

сделайте 30 нажатий;

откройте дыхательные пути забросом головы и поднятием подбородка;

зажмите нос пострадавшего;

плотно охватите его рот своими губами;

выполните два плавных вдоха продолжительностью примерно одну секунду каждый, чтобы увидеть поднятие грудной клетки;

сразу продолжайте нажатие.

Соотношение – 30 нажатий: 2 вдоха.

Если вы не научены делать искусственные вдохи, не готовы или не можете их выполнять, производите непрерывные нажатия на грудную клетку до прибытия помощи или указаний диспетчера.

Задание к медицинской помощи– сохранить живым потерпевшего до приезда медиков. Фото Magnific

Когда прекращать СЛР?

Продолжайте реанимационные мероприятия до:

прибытие и принятие ими помощи;

появления признаков восстановления нормального дыхания и целенаправленных реакций;

физического истощения, когда вы больше не можете продолжать;

возникновение опасности для вас или пострадавшего.

Если рядом есть другие люди, меняйтесь примерно каждые две минуты, стараясь минимизировать перерывы в нажатии.

Для детей и младенцев алгоритм СЛР имеет возрастные особенности. Следуйте инструкциям диспетчера и используйте навыки в соответствии с пройденным обучением.

Если человек без сознания, но дышит

Если пострадавший не реагирует, но дышит нормально:

обеспечите проходимость дыхательных путей;

постоянно контролируйте дыхание;

при отсутствии подозрения на травму позвоночника или при необходимости защитить дыхательные пути от рвоты переведите человека в стабильное боковое положение;

если есть подозрение на травму позвоночника, минимизируйте перемещение, но не допускайте нарушения проходимости дыхательных путей;

при необходимости поворачивайте пострадавшего на сторону осторожно, желательно с помощью нескольких человек, удерживая голову, шею и туловище максимально согласованно.

Если нормальное дыхание прекратилось или стало ненормальным – немедленно начинайте СЛР.

Автомобильная аптечка

“ Аптечка должна быть знакома вам еще до чрезвычайной ситуации. Знать, где лежат перчатки, как открыть перевязочный пакет и как пользоваться турникетом, нужно заранее. На месте ДТП поступайте последовательно: собственная безопасность, вызов помощи, оценка кровотечения и дыхания. Если растерялись – оставайтесь на связи с диспетчером и следуйте его указаниям” , – заметил Иван Матяш.

Дополнительно следует иметь фонарик и световозвращающий жилет.

Это практический перечень средств помощи при травмах, а не полный нормативный состав автомобильной аптечки.

Аптечка должна быть надежно закреплена, доступна и укомплектована средствами с невредимой упаковкой и соответствующими сроками годности. Фото Magnific

Расскажите пассажирам, где он лежит.

Как помочь, если вы пассажир, пешеход или велосипедист

Для помощи не обязательно выполнять сложные действия. Можно вызвать службы, принести аптечку, передать диспетчеру точное место ДТП, встретить медиков или поддерживать пострадавшего.

Не перекрывайте доступ спасателям. Не выходите на полосу движения для фото или видео. Если вы видели момент столкновения, оставьте полиции свои контакты и сообщите то, что наблюдали лично.

Причастный к ДТП пешеход также обязан, определены пунктом 4.15 ПДД: помочь в пределах возможного, сообщить полицию и оставаться до ее прибытия.

Сначала люди – потом оформление

Не перемещайте транспорт и предметы, связанные с ДТП, без предусмотренных законом оснований. Если необходимы неотложные действия для спасения людей, сообщайте о ситуации диспетчеру и следуйте его указаниям.

Вопросы европротокола рассматривают только для приключений без травмированных и при соблюдении всех установленных условий. Если есть подозрение на травмирование – приоритетом является вызов экстренной помощи.

Сохранить покой легче, когда знаешь, что делать. Пройдите практический курс к медицинской помощи, проверьте аптечку и обсудите этот алгоритм с близкими. До встречи на дому.