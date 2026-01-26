Scania тестирует новые грузовики с камерами: что еще нового

Ожидается, что официальная премьера запланирована на начало 2027 года. Однако не исключена презентация автомобиля на автосалоне IAA в Ганновере в сентябре.

О зимних испытаниях в Скандинавии и вероятных прогнозах рестайлингового грузовика рассказывает truckstar.nl.

Читайте также Scania R series получит новое лицо

Водитель теперь видит лучше

За камуфляжной ливреей трудно сразу отыскать новизну, но при детальном анализе внимание привлекают новые "зеркала" с камерами. Классические зеркала заднего вида с обеих сторон кабины заменили широкоугольные камеры, установленные над боковыми окнами.

Ранее Scania экспериментировала с камерами в нынешних блоках зеркал. Они были установлены на кронштейне зеркала под окном. Это не увенчалось успехом. Вместо этого теперь мы видим камеры сверху.

Теперь камера установлена над боковым окном вверху с углом обзором “слепых” зон. Фото: сайт truckstar.nl

Их особенность в том, что они "ловят" так называемые мертвые зоны обзора, на которые обычно вывешивают дополнительные зеркала. Теперь это все вобрала в одно изображение камера.

Таких ручек раньше не было

Еще одно интересное отличие замечено в дверях. Там с обеих сторон видны утопленные дверные ручки, чего никогда ранее магистральные тягачи Scania всех серий не имели.

Читайте также Для чего украинская компания адаптировала свои дизельные грузовики Scania и DAF на солнечную энергию

Более закругленный профиль отражает изменения в размерах кабины Вероятно, в обновленной версии будет новая система фар, измененный передний бампер и улучшенный дизайн решетки радиатора.

Заимствовано в авиапроме

Эксперты предполагают, что все эти изменения подчинены аэродинамике и достижению соответствующих результатов в системе ВЕКТО, которая определяет уровень выбросов CO 2 и является одним из основных факторов, влияющих на размер платных сборов.

Испытания рестайлинговой Scania предусматривают тесты ходовой, силовой и даже камер-зеркал в критических температурах скандинавской зимы. Фото: сайт truckstar.nl

А внутри – пока секрет

Об изменениях внутри кабины гадать не стоит. Что-то разобрать там через стекло сложно. Однако из предыдущих сообщений и прогнозов известно, что Scania планирует и в дальнейшем продвигать кабину с расширением спальни на 27 сантиметров.