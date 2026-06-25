Сколько стоит перерегистрация автомобиля: разъяснение МВД

Переоформление автомобиля предполагает подачу документов и оплату обязательных услуг. Поэтому многих водителей интересует, сколько стоит перерегистрация транспортного средства в 2026 году и из каких платежей складывается эта сумма.

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В Министерстве внутренних дел пояснили, что входит в стоимость перерегистрации автомобиля и сколько придется заплатить при оформлении транспортного средства.

Какие правила действуют при перерегистрации автомобиля

Порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств определен постановлением Кабмина № 1388 “Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств”.

Именно этот документ устанавливает процедуру оформления автомобиля, перечень необходимых документов и правила проведения регистрационных действий в сервисных центрах МВД.

Сколько стоит перерегистрация автомобиля в 2026 году

Стоимость перерегистрации транспортного средства зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков. Ориентировочная стоимость услуги в 2026 году для транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации и номерного знака составляет 1306 гривен:

350 гривен – ю административную услугу;

606 грн — – бланк свидетельства о регистрации транспортного средства;

350 грн — – номерной знак.

Для других категорий транспортных средств стоимость составляет:

мототранспорт — – 1109 гривен;

прицепы – 1095 гривен;

мопеды — – 1049 гривен.

Также отдельно могут взиматься комиссии за банковские услуги в зависимости от способа осуществления платежа.

Что стоит знать?

Размер платежа за перерегистрацию автомобиля может отличаться в зависимости от конкретной услуги. Например, если владелец хочет перенести свой номерной знак на другой автомобиль, стоимость оформления будет другой.

Также при первой государственной регистрации легкового автомобиля необходимо уплатить сбор в Пенсионный фонд. Его размер зависит от стоимости транспортного средства.