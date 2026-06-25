Сколько стоит перерегистрация автомобиля: разъяснение МВД

Перерегистрация автомобиля
Переоформление автомобиля предполагает подачу документов и оплату обязательных услуг. Поэтому многих водителей интересует, сколько стоит перерегистрация транспортного средства в 2026 году и из каких платежей складывается эта сумма.
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В Министерстве внутренних дел пояснили, что входит в стоимость перерегистрации автомобиля и сколько придется заплатить при оформлении транспортного средства.
Какие правила действуют при перерегистрации автомобиля
Порядок регистрации и перерегистрации транспортных средств определен постановлением Кабмина № 1388 “Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств”.
Именно этот документ устанавливает процедуру оформления автомобиля, перечень необходимых документов и правила проведения регистрационных действий в сервисных центрах МВД.
Сколько стоит перерегистрация автомобиля в 2026 году
Стоимость перерегистрации транспортного средства зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков. Ориентировочная стоимость услуги в 2026 году для транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации и номерного знака составляет 1306 гривен:
- 350 гривен – ю административную услугу;
- 606 грн — – бланк свидетельства о регистрации транспортного средства;
- 350 грн — – номерной знак.
Для других категорий транспортных средств стоимость составляет:
- мототранспорт — – 1109 гривен;
- прицепы – 1095 гривен;
- мопеды — – 1049 гривен.
Также отдельно могут взиматься комиссии за банковские услуги в зависимости от способа осуществления платежа.
Что стоит знать?
Размер платежа за перерегистрацию автомобиля может отличаться в зависимости от конкретной услуги. Например, если владелец хочет перенести свой номерной знак на другой автомобиль, стоимость оформления будет другой.
Также при первой государственной регистрации легкового автомобиля необходимо уплатить сбор в Пенсионный фонд. Его размер зависит от стоимости транспортного средства.