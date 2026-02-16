Tatra создала монстра 16×16: кто заказал гагинта

Созданный на заводе в городе Копршивнице грузовик, вернее шасси под надстройку, будет работать на другом континенте – в Австралии.

Как пишет Tatra Trucks, сверхтяжелый спецтранспорт разработан для сложных задач и экстремальных условий эксплуатации. От европейской зоны использования эту машину отличает праворульная схема, присущая для австралийских дорог.

Восьминожка полного привода

Новинка представляет собой восьмиосное шасси с колесной формулой 16×16. При этом управляемыми сделаны первые три и две задние оси, что значительно улучшает маневренность габаритной машины.

Автомобиль получил широкие шины размером 445 мм на всех осях. Это позволяет обеспечить нагрузку до 10 тонн на каждую ось, что делает спецтранспорт пригодным для работы в сложных дорожных и внедорожных условиях.

Спецвыпуск имеет 8 осей, 16 колес, мощный двигатель и интересную миссию. Фото: Tatra

Мощный двигатель и автоматическая трансмиссия

Машина оснащена 12,9-литровым шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 530 л.с.

Силовой агрегат работает вместе с автоматизированной 12-ступенчатой коробкой передач, что обеспечивает эффективную работу даже под значительной нагрузкой.

Модульная конструкция для гигантов

Одной из ключевых особенностей техники Tatra является фирменное модульное шасси. Такая конструкция позволяет создавать логистические операции.

Шасси с кабиной праворульного исполнения уже передали кузовостроителю. Там автомобиль оснастят высотной платформой для выполнения специальных технических работ.

Правда, чья именно и какая надстройка будет не сообщается. Указано, что машина будет работать в телекоммуникационной отрасли.

Tatra может создать мировую редкость – шасси длиной более 25 метров, поскольку использует модульный способ, как вот построение Lego. Фото: Tatra

После завершения производства спецтранспорт присоединится к автопарку компании Quantum Comms. Там его будут использовать для обслуживания телекоммуникационной инфраструктуры и выполнения сложных операций в труднодоступных районах.