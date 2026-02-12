Украинцы стали меньше пить за рулем: статистика

В 2025 году полиция зафиксировала 138 047 протоколов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения (ст. 130 КУоАП), сообщает opendatabot.ua. Это на 8% меньше, чем в 2024 году, и первое снижение показателя за последние пять лет. До этого динамика была растущей, что делает прошлогодний результат статистическим переломом.

В то же время положительный общенациональный тренд не является равномерным. В четырех регионах количество случаев нетрезвого вождения выросло. Наибольший прирост зафиксирован в Ровенской (+19%), Хмельницкой (+18%), Харьковской (+8,5%) и в Запорожской области (+3%). Это может свидетельствовать как о реальном увеличении нарушений, так и об активизации работы полиции в отдельных регионах.

По абсолютным показателям больше всего протоколов составлено в Днепропетровской области - 13 519 случаев. В тройку антилидеров также вошли Харьковская область - 12 095 случаев и Одесская - 11 543. Меньше всего протоколов зафиксировано в Херсонской области - 1 138, Черновицкой - 1 596 и Ивано-Франковской - 1 897. Однако стоит учитывать численность населения, масштабы транспортного потока и ситуацию с безопасностью в регионах, что непосредственно влияют на статистику.

Кроме административной ответственности, в 2025 году открыто 1 044 уголовных производства по ст. 286-1 УК Украины (управление транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее тяжкие последствия или повторность). В суд дошло 59% этих дел, что свидетельствует об относительно высоком уровне процессуального сопровождения, хотя почти 41% производств остаются на стадии досудебного расследования или были закрыты.

Существенным является и показатель аварийности. В 2025 году зафиксировано 643 ДТП с погибшими или травмированными, совершенные нетрезвыми водителями. Это на треть меньше, чем годом ранее. В результате таких аварий погибло 73 человека, еще 857 получили травмы.

Доля нетрезвых водителей в структуре тяжелых ДТП также уменьшилась. Если в 2023–2024 годах каждое 25-е дорожно-транспортное происшествие с погибшими или травмированными было связано с алкоголем, то в 2025 году - каждое 40-е. Это свидетельствует не только о сокращении количества протоколов, но и об относительном уменьшении влияния алкогольного фактора на тяжелую аварийность.

Несмотря на положительную динамику, масштаб проблема остается: более 138 тысяч административных протоколов - это фактически сотни выявленных нетрезвых водителей ежедневно.