В Германии автобусы и трамваи не вышли на маршруты: транспортникам мало 3000 евро зарплаты

Всего на забастовку вышли более 100 000 работников общественного транспорта. В зоне транспортного паралича оказались больших 150 городов, не говоря уже о городах и сельской местности.

По сообщению Reuters, организатором общенациональной забастовки работников общественного транспорта выступил мощный немецкий профсоюз Verdi. Основное требование – повышение заработной платы и улучшение условий труда.

В понедельник, 2 февраля, пассажиры по всей Германии столкнулись не только с минусовыми температурами, но и пустыми от транспорта остановками общественного транспорта, поскольку прекратилось автобусное и трамвайное сообщение в большинстве городов.

Это – только начало, "цветочки" будут позже

Протест работников пассажирского сегмента перевозок начался после того, как на прошлой неделе переговоры с муниципальными и государственными работодателями по условиям труда зашли в тупик. По требованию сообщества профсоюз выставил работодателям список неотложных изменений – коротких смен, длинных перерывов на отдых и высшей оплаты за ночную и работу в выходные дни.

Забастовки состоялись даже несмотря на то, что города сталкиваются с бюджетными ограничениями. Протестное мероприятие признано одним из крупнейших за последние годы. Однако профсоюзные лидеры говорят, что это только предупредительная мера.

В понедельник ни один из этих городских автобусов не работал: профсоюз вывел водителей на общегерманскую забастовку. Фото: Свен Шалльо

Сколько зарабатывают водители автобусов

Большинство работников местного общественного транспорта получают оплату труда в соответствии с коллективным договором местного общественного транспорта (TV-N) или аналогичными соглашениями.

Зарплаты не считаются маленькими, но в то же время эта работа является физически и умственно требовательной , а также незаменимой для функционирования городов.

Для водителей это означает базовую месячную зарплату примерно от 2 700 до 3 300 евро брутто – в зависимости от профессионального опыта, уровня оплаты труда и федеральной земли. Дополнительные надбавки выплачиваются за работу в посменную, ночную и выходные дни.

Согласно анализу Kununu для FOCUS online, на самом деле водители автобусов зарабатывают в среднем около 36 000 евро брутто в год, или 3 000 евро в месяц, по всей стране.

Водители трамваев зарабатывают чуть меньше 39 000 евро (3 250 евро в месяц). Данные базируются на нескольких тысячах записей о зарплате и, таким образом, отражают не только начальные зарплаты, но и долгосрочное трудоустройство и бонусы.

В ожидании новых переговоров

Транспорт вернулся на маршруты. Однако перебои будут и в дальнейшем, как отголосок протеста. Следующий раунд переговоров запланирован на 9 февраля. Какие будут его результаты пока неизвестно.

Предыдущие переговоры между Verdi и ассоциациями работодателей были напряженными. Лидеры профсоюзов обвиняли муниципалитеты в стремлении сократить выплаты и продлить изменения без дополнительных ассигнований.

В Берлине переговорщики заявили, что заказчики маршрутов хотели, чтобы на местах сами финансировали улучшение, отказавшись от больничных и гибкого графика работы.

Это – не "школа коммунизма", а профсоюз капитализма

Лидеры немецкого профсоюза, в отличие от профсоюзов советского образца "школы коммунизма", не является филиалом правительственных структур, а довольно самостоятельным и мощным атрибутом отстаивания прав работающего народа.

В Verdi уже предупредили, что в понедельник, была просто предупредительная акция водителей автобусов и трамваев. Они на работу вышли, но с автопарков и депо на маршруты не выехали. Прозвучало предупреждение, что дальнейшие забастовки могут состояться, если работодатели не пойдут на уступки.

Эксперты по этому поводу отмечают, что пока ключевые вопросы относительно рабочего времени, периодов отдыха и оплаты сверхурочной работы остаются нерешенными, быстрое соглашение маловероятно.