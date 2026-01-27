В каких дорожных технологиях Германия уступает Украине

Первая полностью автоматизированная станция контроля веса для грузовиков “приписалась” к автомагистрали А4 между Аахеном и Кельном.

Как сообщает ruhr24.de, на первых порах этот участок является пилотным почином масштабного проекта по всей стране. Это – только начало.

Лидерства ФРГ в этой теме не видно

Всего планируется до 2028 года на автомагистралях по всей Германии построить 16 систем WIM (Weigh in Motion). Темп неспешный и далекий от масштабного.

Для сравнения: Украина по состоянию на начало 2026 года имела 57 площадок WIM, Чехия – 31, Франция – в пределах 30-35 станций, Бельгия – где-то от 30 до 50 комплексов, Италия – в пределах 40-60 единиц взвешивания в движении.

В Украине за превышение весовых норм наказывают мощно, но в каждом случае штрафам предшествуют меры по приведению фур в нормативные весовые показатели. А уже потом наказывают. В прошлом году по мониторингу станций WIM перевозчикам начислено почти 118 миллионов гривен штрафа.

На национальных дорогах Польши под управлением GDDKiA (Генеральная дирекция национальных дорог и автострад) установлено более 120 площадок WIM. Это одна из самых плотных сетей активного взвешивания грузовиков в Центральной Европе.

Кто в Германии инициатор

Современную динамическую технологию взвешивания во время движения в ФРГ внедряют Федеральное управление автобанов и Федеральное управление логистики и мобильности (BALM).

Цель понятна:

защита дорог и мостов;

повышение безопасности дорожного движения;

облегчение работы органов контроля.

Как будут работать станции

Технология опробована во многих странах, "изобретать колесо" в Германии не будут. Пьезоэлектрические датчики, встроены в дорожное покрытие, в режиме реального времени фиксируют вес движущихся грузовиков. Как это монтируется в дорожное полотно показано на видео (см. сюжет внизу).

Если система обнаруживает перегруз, номерной знак соответствующего транспортного средства отображается на светодиодном дисплее. В таком случае водителю указывают подъехать к следующей зоне отдыха. Там проводится вторая проверка на калиброванных весах.

В Германии технология удаленного мониторинга станций WIM практически не отличается от украинского алгоритма взвешивания фур в движении. Иллюстрация LKW Fahrer und Trucker



Если перегруз подтверждается, это будет иметь последствия:

штрафы – от 30 до 452 евро, в зависимости от тяжести нарушения;

разгрузка – если перегрузка превышает пять процентов, избыточную нагрузку необходимо разгрузить на месте;

запрет на управление транспортными средствами – продолжение путешествия может быть запрещено до полного приведения транспортного средства в нормативные весовые допуски.

Сравнение с предыдущими технологиями

Ранее проверки в основном проводились вручную. Мобильные патрули могли обрабатывать около трех грузовиков в час.

Новая автоматизированная система может обрабатывать до 90 грузовиков в час. Ежедневная пропускная способность проверки станциями WIM составляет почти 500 транспортных средств.