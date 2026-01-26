В Китае электротяга подвинула дизель: "план сделали" пять производителей

Как рассказывает electrek.co, в этот перечень вошли продажи грузовиков на новых источниках энергии NEV, обозначение которых включает:

грузовики с аккумуляторными батареями;

гибридные грузовики с подзарядкой;

электрические грузовики с удлиненным запасом хода.

Специализированный китайский отраслевой веб-сайт CV World указывает на государственную политику как на потенциальный движущий фактор роста. Произошла постепенная отмена национальной субсидии на обмен коммерческих автомобилей и широкое ожидание налоговых расходов на приобретение новых NEV в 2026 году. Поэтому компании начали активно ускоряться в графиках замены подвижного состава, чтобы воспользоваться субсидией.

Только в декабре было зарегистрировано ~45 300 новых тяжелых грузовиков, что занимает 54% от всего рынка новых тяжелых грузовиков за месяц и демонстрирует рост на 198% в годовом исчислении и рост на 62% по сравнению с ноябрем.

Стоимость владения уменьшается

Важным фактором для перехода на новые экологические транспортные средства поспособствовало и то, что вышеперечисленные коммерческие машины демонстрируют более низкую общую стоимость владения грузовиками. Это также дало ощутимый толчок.

Директор по продажам коммерческих автомобилей CATL Ся Нань отметил, что грузовик NEV может сэкономить операторам автопарков почти 165 000 долларов США в течение десятилетнего жизненного цикла по сравнению с дизельным эквивалентом.

Windrose планирует обеспечить 5% электрических грузовиков мира до 2030 года. Фото: Windrose echnology

Зарядная инфраструктура тоже движитель

Толчок для ускоренного перехода на электрическую тягу произошел и благодаря развитию зарядной инфраструктуры. Она действительно поддержала масштабы электрификации, что сняло проблему простоев транспорта.

Вводятся в эксплуатацию как сети высокоскоростной зарядки, так и сети станций замены аккумуляторов для тяжелых грузовиков.

Кто в списке пионеров

В отчете ICCT за 2025 год отмечается, что пять ведущих производителей тяжелых грузовиков с нулевым уровнем выбросов (XCMG, SANY, FAW, Shacman и Yutong) уже контролируют 61% сегмента HDEV, что соответствует 75% доле, которую пять ведущих производителей дизельных грузовиков занимают на собственном рынке.

"Это свидетельствует о том, что рынок тяжелых грузовиков с нулевым уровнем выбросов достиг такого же уровня зрелости, как и рынок грузовиков с двигателями внутреннего сгорания. Причем ведущие производители оригинального оборудования (OEM) доминируют на все большей доле рынка", – подытожили эксперты упомянутого выше ресурса CV World.