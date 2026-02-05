В Одесской области демонтировали 9 нелегальных АЗС с фальсифицированным топливом

ФОТО: БЭБ Одесской области|
Демонтаж оборудования нелегальной АЗС, где "бодяжили" топливом
Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области разоблачили сеть нелегальных автозаправочных станций.
Как говорится в сообщении БЭБ, правоохранители пресекли деятельность девяти АЗС, где продавали фальсифицированное топливо без необходимых разрешительных документов.
Работали без лицензий и регистрации бизнеса
Следствие установило, что владельцы заправок осуществляли хозяйственную деятельность без лицензий и официальной регистрации. Горючее они закупали по заниженным ценам у неизвестных поставщиков, после чего продавали его в Одессе и области.
Нелегальные АЗС обустраивали преимущественно на заброшенных территориях. Там устанавливали резервуары для хранения горючего, топливораздаточные колонки и другое специальное оборудование.
Такое впечатление, что вместо одной демомнтированной АЗС появляются две новые – бизнес очень прибыльный. Фото: БЭБ Одесской области
Где работали незаконные заправки
Нелегальные автозаправочные станции функционировали в нескольких населенных пунктах Одесской области:
- - с. Каменка Измаильского района;
- - села Великодолинское, Межлиманское и Большой Дальник Одесского района;
- - с. Буялык Березовского района;
- - м. Одесса - проспект Небесной Сотни и улица Черноморского казачества.
Изъяли десятки тонн топлива
Во время проведения обысков детективы изъяли:
- - 3 тонны сжиженного газа;
- - 6,2 тонны бензина марок А-92 и А-95;
- - 5,9 тонны дизельного топлива№
- - топливораздаточные колонки, резервуары и сопутствующее оборудование.
Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 9,6 млн грн. Все девять автозаправочных станций полностью демонтированы.
Расследование продолжается
Досудебное расследование осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- - ч. 2 ст. 15 - покушение на уголовное правонарушение;
- - ч. 2 ст. 201-4 - контрабанда подакцизных товаров;
- - ст. 204 - незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров.
Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к деятельности нелегальной сети, а также каналы поставки и реализации горючего.
В БЭБ отмечают, что борьба с нелегальным оборотом горючего остается одним из ключевых направлений работы. Среди приоритетов ведомства на 2026 год – полная очистка рынка и создание равных условий для легального бизнеса.