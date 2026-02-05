В Одесской области демонтировали 9 нелегальных АЗС с фальсифицированным топливом

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области разоблачили сеть нелегальных автозаправочных станций.

Как говорится в сообщении БЭБ, правоохранители пресекли деятельность девяти АЗС, где продавали фальсифицированное топливо без необходимых разрешительных документов.

Читайте также И снова "бодяжные" АЗС, и снова Одесса с фальсификатом

Работали без лицензий и регистрации бизнеса

Следствие установило, что владельцы заправок осуществляли хозяйственную деятельность без лицензий и официальной регистрации. Горючее они закупали по заниженным ценам у неизвестных поставщиков, после чего продавали его в Одессе и области.

Нелегальные АЗС обустраивали преимущественно на заброшенных территориях. Там устанавливали резервуары для хранения горючего, топливораздаточные колонки и другое специальное оборудование.

Такое впечатление, что вместо одной демомнтированной АЗС появляются две новые – бизнес очень прибыльный. Фото: БЭБ Одесской области

Где работали незаконные заправки

Нелегальные автозаправочные станции функционировали в нескольких населенных пунктах Одесской области:

- с. Каменка Измаильского района;

- села Великодолинское, Межлиманское и Большой Дальник Одесского района;

- с. Буялык Березовского района;

- м. Одесса - проспект Небесной Сотни и улица Черноморского казачества.

Читайте также На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше



Изъяли десятки тонн топлива

Во время проведения обысков детективы изъяли:

- 3 тонны сжиженного газа;

- 6,2 тонны бензина марок А-92 и А-95;

- 5,9 тонны дизельного топлива№

- топливораздаточные колонки, резервуары и сопутствующее оборудование.

Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 9,6 млн грн. Все девять автозаправочных станций полностью демонтированы.

Расследование продолжается

Досудебное расследование осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 15 - покушение на уголовное правонарушение;

- ч. 2 ст. 201-4 - контрабанда подакцизных товаров;

- ст. 204 - незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров.

Читайте также Дешевое фальсифицированное топливо одесские дельцы продавали по ценам брендового

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к деятельности нелегальной сети, а также каналы поставки и реализации горючего.

В БЭБ отмечают, что борьба с нелегальным оборотом горючего остается одним из ключевых направлений работы. Среди приоритетов ведомства на 2026 год – полная очистка рынка и создание равных условий для легального бизнеса.