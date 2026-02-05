Укр
Ру

В Одесской области демонтировали 9 нелегальных АЗС с фальсифицированным топливом

В последнее время Одесская область довольно часто фигурировала в делах о нелегальных АЗС. И вот снова новость: в Одесской области закрыли 9 нелегальных автозаправок и изъяли топлива на 9,6 миллиона гривен.
В Одесской области проведено очередное изъятие с полным демонтажем оборудования на 9 незаконных АЗС

ФОТО: БЭБ Одесской области|

Демонтаж оборудования нелегальной АЗС, где "бодяжили" топливом

Валентин Ожго
logo5 февраля, 07:30
logo0
logo0 мин

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области разоблачили сеть нелегальных автозаправочных станций.

Как говорится в сообщении БЭБ, правоохранители пресекли деятельность девяти АЗС, где продавали фальсифицированное топливо без необходимых разрешительных документов.

Читайте также И снова "бодяжные" АЗС, и снова Одесса с фальсификатом

Работали без лицензий и регистрации бизнеса

Следствие установило, что владельцы заправок осуществляли хозяйственную деятельность без лицензий и официальной регистрации. Горючее они закупали по заниженным ценам у неизвестных поставщиков, после чего продавали его в Одессе и области.

Нелегальные АЗС обустраивали преимущественно на заброшенных территориях. Там устанавливали резервуары для хранения горючего, топливораздаточные колонки и другое специальное оборудование.

Такое впечатление, что вместо одной демомнтированной АЗС появляются две новые – бизнес очень прибыльный. Фото: БЭБ Одесской области

Где работали незаконные заправки

Нелегальные автозаправочные станции функционировали в нескольких населенных пунктах Одесской области:

  • - с. Каменка Измаильского района;
  • - села Великодолинское, Межлиманское и Большой Дальник Одесского района;
  • - с. Буялык Березовского района;
  • - м. Одесса - проспект Небесной Сотни и улица Черноморского казачества.

Читайте также На одну нелегальную "сеть" из двух АЗС в Одессе стало меньше


Изъяли десятки тонн топлива

Во время проведения обысков детективы изъяли:

  • - 3 тонны сжиженного газа;
  • - 6,2 тонны бензина марок А-92 и А-95;
  • - 5,9 тонны дизельного топлива№
  • - топливораздаточные колонки, резервуары и сопутствующее оборудование.

Общая стоимость изъятого имущества составляет почти 9,6 млн грн. Все девять автозаправочных станций полностью демонтированы.

Расследование продолжается

Досудебное расследование осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • - ч. 2 ст. 15 - покушение на уголовное правонарушение;
  • - ч. 2 ст. 201-4 - контрабанда подакцизных товаров;
  • - ст. 204 - незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров.

Читайте также Дешевое фальсифицированное топливо одесские дельцы продавали по ценам брендового

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к деятельности нелегальной сети, а также каналы поставки и реализации горючего.

В БЭБ отмечают, что борьба с нелегальным оборотом горючего остается одним из ключевых направлений работы. Среди приоритетов ведомства на 2026 год – полная очистка рынка и создание равных условий для легального бизнеса.

#Новости #Фото #Видео #Перевозки #Топливо #Законодательство