Вместо спецтехники снег убирает пара лошадей

Имея в хозяйстве двух лошадей и старенький дедовский прицепной конус очистки дорожек от снега, мужчина взялся чистить тротуары и дорожки. Технология хотя и древняя, но результативная.

Как пишет местное издание kalush.informator.ua, проверенный временем способ уборки снега в очередной раз доказал мудрость предков.

Дедовский способ современным технологиям снегоуборки не уступает

Самодельный снежный отвал конусной конструкции тянет по снежным сугробам запряженная пара лошадей. В основном это транспортное средство из двух самых настоящих лошадиных сил работает на тротуарной сети, куда тяжелой уборочной технике заезд не рекомендован.

Такой метод очистки тротуаров и аллеек оказался не только эффективен, но и добавил поселку особого колорита и экологического уюта: двухконная спецтехника порадовала как взрослых, так и детвору – живой пример работы древних способов борьбы со снегом.

Для тротуарных дорожек городка снежный отвал на конной тяге значительно лучше тракторного варианта уборки. Фото: kalush.informator.ua

Экологично и результативно

Таким образом пан Михаил и его лошади стали настоящими медийными звездами, демонстрируя давние традиции хозяйствования и одновременно выполняя полезную для поселка работу. Лошади проходят по тротуарам, дорожкам и тропинкам, куда через узкие проходы современным машинам из местного коммунхоза не проехать.

Сам же оператор в ярком светоотражающем жилете мастерски управляет лошадьми, усевшись на скамье снежного отвала. Местные жители по этому поводу с любовью к животным и их хозяину шутят, что теперь в городке есть собственная "эко-служба" по очистке снега.

Машина времени в Рожнятове реальная

Запряженная в такой снегоуборочный спецприцеп пара лошадей на засыпанных инеем заснеженных улицах словно пришла из далекого прошлого.

Без горючего и лишнего шума обе лошадки, одна из которых вороная, а другая – белой масти, стали существенным подспорьем не только для комфорта пешеходов, но и для водителей.