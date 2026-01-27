Во Львове разоблачили "офис" по продаже водительских прав

Во Львове силовики разоблачили очередную коррупционную схему получения водительских удостоверений. Операцию провели сотрудники Львовского управления ДВБ полиции совместно со следователями полиции Львовской области при содействии руководства Главного сервисного центра МВД.

Читайте также: Почему 80% украинцев не могут сдать водительские экзамены

По данным следствия, к организации схемы были причастны двое мужчин и женщина. Они обустроили так называемый "офис", в котором предлагали клиентам "гарантированную помощь" в сдаче практического экзамена по вождению и дальнейшем получении водительского удостоверения.

Злоумышленники убеждали посетителей, что самостоятельно сдать практический экзамен почти невозможно. На самом деле по официальным данным ГСЦ МВД около 80% кандидатов проваливают экзамен – таким образом создается почву для коррупционных схем.

Свои услуги “бегунки” оценивали в 500 долларов США. При этом, по информации силовиков, фигуранты сотрудничали со всеми желающими в том числе с действующими и бывшими военнослужащими, участниках боевых действий. Все они понимали кому и за что платят и делали это сознательно.

Сейчас всем трем участникам схемы объявлено о подозрении. Им инкриминируют тяжкие коррупционные преступления, за которые украинским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с возможным конфискационным компонентом и запретом занимать определенные должности.

Официально украинские силовые структуры призывают граждан не пользоваться услугами посредников и сообщать о попытках незаконного “решения вопроса” на горячие линии полиции или МВД. Но ситуация с честной сдачей экзаменов слишком напряженная и именно она создает спрос на услуги “бегунков”.