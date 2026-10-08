Во время атаки на Кременчуг поврежден один из самых редких КРАЗов

Во время российской атаки на Кременчуг 7 октября был поврежден один из редких бескапотных КрАЗов с кабиной собственной разработки завода. Об этом сообщил Евгений Байбуз в группе Russian Auto Industry.

Это очень редкий КрАЗ

Поврежденная машина принадлежит к небольшой серии бескапотных КРАЗов, над которой завод начал работать еще во второй половине 2000-х.

Для КрАЗ это был нетипичный проект. Большинство кременчугских грузовиков десятилетиями ассоциировались с большой капотной кабиной, тогда как новое семейство имело компоновку "кабина над двигателем".

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Первым заметным результатом стал опытный самосвал КрАЗ С20.0. Его показали в Кременчуге летом 2009 года. Кабину сделали по каркасно-панельной схеме: основой был стальной каркас, а наружные панели изготовляли из стеклопластика. Такая конструкция позволяла создать собственную более современную кабину без дорогостоящего штамповочного производства больших металлических панелей.

Auto24 раньше рассказывал, как развивался КрАЗ и почему кременчугские грузовики стали одним из символов украинского автопрома..

Первый прототип был 20-тонным самосвалом

КрАЗ С20.0 имел колесную формулу 6×4 и рассчитан примерно на 20 тонн груза.

На нем установили 11-литровый дизель мощностью около 362 л. с., а сама машина могла развивать до 80 км/ч. Главной новинкой была даже не силовая установка, а именно собственная бескапотная кабина, которая должна стать основой нового поколения гражданских КрАЗов.

Для завода это был довольно смелый шаг. Бескапотная компоновка позволяет лучше использовать общую длину автомобиля, облегчает работу в городе и дает больше простора под кузов или специальное оборудование.

Именно такие машины особенно интересны для коммунальных служб, строителей и производителей специальной техники.

КрАЗ H12.2 с собственной бескапотной кабиной.

Всего таких машин сделали около десяти

По данным Ukrainian Auto Industry, в 2011 году изготовили пять автомобилей со своей бескапотной кабиной: одно двухосное шасси КрАЗ H12.2 с формулой 4×2 и четыре трехосных H23.2 с формулой 6×4.

Одно из этих шасси вместе с украинским производителем пожарной и спасательной техники "Титал" превратили в пожарную автоцистерну АЦ-13-70.

В 2012 году собрали еще один самосвал КрАЗ С20.2 и два шасси H12.2, а в 2013 году – еще одно H23.2.

Самосвал КрАЗ С20.2

Таким образом, речь идет примерно о десяти автомобилях с этой кабиной. Именно из-за столь малого тиража каждая машина, сохранившаяся по сей день, уже фактически представляет исторический интерес.

Auto24 раньше писал о других малосерийных и забытых проектах КрАЗа, которые показывают, что завод экспериментировал с компоновкой гораздо больше, чем может показаться по его серийным моделям.

Часть машин осталась в Кременчуге.

Большинство бескапотных КрАЗов этого семейства приобрели коммунальные предприятия самого Кременчуга.

Это в известной степени объясняет, почему такие редкие машины до сих пор можно встретить именно в городе, где их когда-то создали. Часть продолжает выполнять повседневную коммунальную работу даже спустя более десяти лет после выпуска.

Именно один из таких автомобилей и попал под удар во время последней атаки. По обнародованной информации, машина повреждена, но точный характер разрушений и возможность ее обновления пока не уточняются.

Собственная кабина так и не стала массовой

Идея была перспективна, но в великосерийную историю эта конструкция не превратилась.

Впоследствии бескапотные КрАЗы начали получать другие кабины, в частности, Renault Kerax и кабины типа MAN китайского производства. Именно такие варианты оказались более простыми для мелкосерийного производства.

Auto24 в свое время писал и о более позднем КрАЗ-5401В2 с кабиной над двигателем. То есть, от самой идеи бескапотных грузовиков завод не отказался, но уже использовал другие решения.

Отдельное направление составляла специальная техника. К примеру, вместе с "Титал" КрАЗ создавал уникальные спецавтомобили на собственных шасси, а позже украинский производитель продолжил развивать пожарную и спасательную технику на других базовых шасси.

Почему повреждение именно этой машины важно

С точки зрения коммунального предприятия это рабочий грузовик, который нужно либо ремонтировать, либо заменять.

Но с исторической точки зрения ситуация другая. Если общий тираж действительно составлял около десяти машин, потеря даже одного экземпляра заметно сокращает количество сохранившихся образцов этой страницы украинского автопрома.

КрАЗ создавал десятки серийных моделей, но именно собственная бескапотная кабина стала кратким экспериментом между традиционными капотными грузовиками и более поздними машинами с импортными кабинами.

Поэтому этот автомобиль сегодня интересен уже не только как коммунальная техника, но и как один из немногих материальных следов, которым могло стать следующее поколение гражданских КрАЗов.