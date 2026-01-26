Почему водородный Mercedes-Benz NextGenH2 будет иметь тираж всего 100 машин: видео

По словам разработчиков, Mercedes-Benz NextGenH2 можно смело считать следующим шагом в развитии грузовых перевозок на базе водорода. В рамках ограниченного мелкосерийного производства будет изготовлено и передано в эксплуатацию клиентам всего 100 автомобилей где-то под финиш 2026 года.

Как говорится в релизе производителя, здесь будут использованы проверенные временем топливные элементы с клеточной структурой и технология жидкого водорода, заимствованные из грузовика Mercedes-Benz GenH2 первого поколения. Кроме этого, задействуют усовершенствованные инновационные решения технической безопасности и кибербезопасности.

Что особенного предлагается

Новое в грузовике NextGenH2: ключевые серийные компоненты электрического Mercedes-Benz eActros 600, такие как интегрированная электрическая ось, аэродинамически оптимизированная кабина ProCabin, интерактивная панель приборов Multimedia Cockpit Interactive 2 и новейшие системы помощи в безопасности.

"Кроме решений на основе аккумуляторной электростанции, водородные приводы имеют решающее значение для устойчивого преобразования нашей отрасли. С NextGenH2 Truck мы делаем следующий технологический шаг в развитии грузовиков на топливных элементах. Мы стремимся внедрить небольшую серию с большим запасом хода и почти готовой к производству технологией для ежедневных транспортных операций с конца 2026 года", – уточнил генеральный директор Mercedes-Benz Trucks Ахим Пухерт.

Грузовик NextGenH2 оснащен новейшими передовыми системами безопасности, а также соответствует действующим стандартам кибербезопасности. Фото: Daimler Truck

Что с запасом хода

Команда инженеров сохранила проверенные сильные стороны грузовика Mercedes-Benz GenH2 первого поколения. Как помните, и технология с использованием жидкого водорода обеспечивает запас хода более 1000 километров на одном баке при полной загрузке.

Проверенный топливный элемент BZA150 с центральным расположением элементов превращает водород в электрическую энергию на борту.

При температуре -253 градуса Цельсия жидкий водород имеет значительно более высокую плотность энергии по сравнению с газообразным водородом, что позволяет хранить больше водорода, существенно увеличивая запас хода и обеспечивая производительность, сравнимую с обычными дизельными грузовиками.

Сколько водорода напакуется в два бака

Вместимость двух резервуаров для жидкого водорода была увеличена по сравнению с первым поколением Mercedes-Benz GenH2 Truck, благодаря чему теперь можно заправить всего до 85 кг водорода.

Заправка возможна с обеих сторон, поскольку оба резервуара соединены. Используя стандарт заправки sLH2, разработанный Daimler Truck и Linde, грузовик можно заправить жидким водородом в течение 10–15 минут – так же безопасно, быстро и просто, как заправка современных дизельных грузовиков.

Технология топливных элементов надежна

Топливный элемент BZA150 от cellcentric – совместного предприятия Daimler Truck и Volvo Group – остается сердцем системы привода NextGenH2 Truck. Два блока топливных элементов работают как двойная система с общей мощностью 300 кВт (по 150 кВт каждый) и компактно интегрированы в моторный отсек под кабиной.

Грузовик NextGenH2 предлагает высокий уровень впечатлений от управления и эргономики, наравне со своим электрическим аналогом eActros 600. Фото: Daimler Truck

Потребление водорода составляет в среднем от 5,6 кг/100 км до 8 кг/100 км, а полная общая масса автомобиля колебалась от 16 до 34 тонн. Пока машину обкатают клиенты и сделают свои выводы, за результатами которых будет принято соответсвующее решения о массовом производстве.

Без выбросов и шума

Во время работы топливный элемент генерирует электрическую энергию путем реакции между водородом (H₂) и кислородом (O₂). Вместе с буферной батареей это питает электродвигатели, интегрированы в e-axle, обеспечивая мощную тягу. Единственным выбросом от этого процесса является чистый водяной пар.

В прошлом году NextGenH2 тестировали в экстремальных условиях в Швейцарских Альпах во время зимы и летом, создав сложные эксплуатационные сценарии. Фото: Daimler Truck

Сердцем системы накопления энергии является высоковольтный аккумулятор, разработанный Daimler Truck, с установленной мощностью 101 кВт⋅ч. Этот литий-железо-фосфатный (LFP) аккумулятор служит буфером для топливного элемента и накапливает энергию во время рекуперации.

NextGenH2 Truck использует тот же эффективный собственноручно разработанный электрический ведущий мост, что и в eActros 600, с 4-ступенчатой коробкой передач (включая две передачи заднего хода) для оптимальной подачи мощности в любое время.