Volvo выпускает специальную версию грузовика в честь своего 100-летия

Специальное исполнение моделей FH Aero, FH, FH16 Aero и FH16 приобрело праздничный стиль. Юбилейные грузовики получили ряд изменений внутри кабины, призванных сделать ее более комфортной и в то же время напомнить об истории компании.

О новизне говорится в официальном релизе Volvo Trucks. Иллюстративную часть дополнили несколько фотографий юбилейных машин снаружи и внутри. Видео не представлено.

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Салон получил праздничную ливрею

Сидения выполнены в двухцветном дизайне: основа обтянута премиальной кожей, а верхняя часть украшена серым текстилем с вышитым юбилейным мотивом. Дополнительно использованы коричневые кожаные элементы, цвет которых восходит к декоративным полосам на кузове.

Отдельной деталью стали шторки с изображениями разных грузовиков Volvo за последние 100 лет. Пол укрывает более толстый коврик в черно-сером меланжевом исполнении с коричневыми кожаными этикетками.

Фото: Volvo Trucks

Свет с юбилейным мотивом

Volvo также добавила специальную подсветку порогов и LED-ленты на центральной консоли. Фон можно настроить на красный или белый цвет.

Еще более интересная деталь – логотип юбилейной серии на землю. Она включается, когда водитель открывает дверь. Такой же мотив был использован на новых решетках динамиков, изготовленных методом 3D-печати.

В Volvo называют 100 Year Edition результатом столетия постоянного развития безопасности, качества, комфорта, производительности и экономичности. При этом специальная серия не ограничивается одной силовой установкой: ее можно заказать с большинством доступных в настоящее время конфигураций трансмиссии и шасси.

Фото: Volvo Trucks

Техническая основа остается современной

Юбилейные FH и FH16 базируются на актуальном поколении грузовиков Volvo, недавно получившего обновление силовых агрегатов. Компания улучшила характеристики электрических, дизельных и других версий, сосредоточившись на производительности, запасе хода, энергоэффективности и снижении выбросов.

Volvo 100 Year Edition станет следующей специальной серией марки после FH 25 Year Special Edition, FH Aero Euro NCAP Special Edition и Ocean Race Limited Edition. Заказы на новинку откроют уже в сентябре 2026 года.