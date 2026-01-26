Ввезенные для ВСУ машины автомастер продавал прямо со стоянки СТО

ФОТО: прокуратура Украины|
Ввезенные из-за границы машины волонтеры перед передачей в войска пригнали на СТО, но...
Фигуранту объявлено о подозрении. В ходе досудебного расследования следователи Ужгородского районного управления полиции установили, что фигурант действовал из корыстных побуждений.
Он организовал схему незаконной продажи автомобилей, полученных благотворительной организацией в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.
Читайте также Более 500 "гуманитарных" авто не доехали до фронта
Преступление по месту работы
Мужчина работал в сфере ремонта и обслуживания транспортных средств и достоверно знал о происхождении авто и их целевом назначении. Несмотря на это он незаконно распорядился ими и продал третьим лицам с целью личного обогащения.
По материалам следствия, машины были ввезены различными благотворительными фондами и хранились на СТО в селе Малый Березный, где работал 26-летний подозреваемый.
Видать продать очередное гумантарное авто делец не успел. Фото: оперативная съемка полиции и прокуратуры.
Когда к нему обратился военнослужащий в поисках транспорта для подразделения, он предложил выкупить эти автомобили за "символическую" плату.
Сколько выручил делец
Так, в апреле 2025 года подозреваемый продал военному автомобиль Skoda Fabia за 300 долларов США, а в сентябре – еще три гуманитарных автомобиля: Dacia Logan, Nissan Navara и Fiat Ulysse за 6 000 долларов США.
Читайте также Сколько получил делец за продажу "армейских" внедорожников
Средняя рыночная стоимость растаможенных автомобилей, которые были незаконно проданы, составляет более 680 тысяч гривен.
В чем подозрение
Сейчас следователи Ужгородского районного управления полиции, под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли в значительном размере в условиях военного положения.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Досудебное расследование продолжается.