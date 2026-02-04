За какие деньги одесские перевозчики обещают уклонистов отправить за рубеж

На собственном автомобиле он предложил довести "туристов" практически до самой границы, а там уже показать тайную тропу для пешего перехода на территорию соседней страны.

Предложение оказалось дельным, а стоимость услуги – не заоблачной. Как говорится в сообщении Измаильского районного отдела полиции Одесской области, мужчины согласились на предложенный вариант.

Пересечение границы перевозчики гарантируют

Поскольку было заверение о "гарантированном пересечении границы", то в определенное время исполнитель и его клиенты встретились. Произошло это в Белгород-Днестровском районе, откуда собственный автомобиль-трансфер 66-летнего переправщика взял курс к границе.

В салоне автомобиля, модель которой не указана, ее владелец "обилетил" людей, но не сполна. Один пассажир рассчитался полностью, а другой – частично, пообещав отдать всю сумму позже. Очевидно, это должно было произойти на тропе через границу, "о которой никто не знал".

Все трое, один из которых является перевозчиком и организатором трансфера, были уверены в успешном завершении сделки, но что-то пошло не так. Фото: оперативная съемка

Завершить маршрут не удалось. Практически у границы полицейские с пограничниками остановили автомобиль переправщика, оборвав его замыслы по заработку.

"Следователи изъяли у дельца мобильный телефон с важной информацией и деньги, полученные незаконным способом, на которые суд наложил арест", – отмечается в релизе.

Выпустили под залог, но надолго ли

Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 тыс. 240 гривен, которым он воспользовался.

"Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Обвинительный акт направлен в суд. Согласно действующему законодательству, обвиняемому грозит до девяти лет лишения свободы", – сообщил старший следователь Измаильского районного отдела полиции Валентин Янков.

За 8 000 долларов можно пойти "пешим маршрутом"

Это не единичный случай с частным трансфером к границе и "тайными тропами" в Молдову. На днях по этой же статье и практически за такие же деяния суд признал виновным 51-летнего жителя одного из сел Кубейской громады соседнего Болградского района Одесской области.

Фигурант организовал незаконную переправку мужчины призывного возраста за границу вне пунктов пропуска. Он нашел 27-летнего "клиента" и за 8 000 долларов пообещал показать "безопасный маршрут".

Убедительно послать клиента "пешим маршрутом" за 8000 долларов нужно уметь. Фото: оперативная съемка



Трансферы в приграничье становятся модными

Встретив "туриста" в оговоренном месте, делец на автомобиле довез мужчину до окраин одного из приграничных сел Болградского района. Получив оговоренные деньги, злоумышленник вместе с "клиентом" отправился пешком к государственной границе, где должен был показать пеший маршрут в соседнюю страну.

Правда, "тайная тропа" оказалась вовсе не тайной, а обычной. Обоих задержали. Произошло это в декабре. А уже на днях состоялся суд.

Организатору канала переправки назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с последующим лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на два года и с конфискацией имущества. Кроме этого, суд постановил изъятые деньги конфисковать в пользу государства.