Сім білосніжних пікапів обійдуться без камуфляжної лівреї

Чим більше буде мобільних зенітних груп ППО на пікапах, тим краще будуть захищені міста від "шахедів"
Техніка відправлена армійцям разом з іншим потрібним майном, купленим за запитом військових. Громада не зрадила темі пікапів й закупила для наших армійців перевірені часом і передовою Mitsubishi L200.
Окрім автомобілів, до трьох підрозділів відправлено дрони-перехоплювачі, атрибутику до стрілецької зброї, засоби зв’язку та інше. Про це йдеться на сайті Вінницької мерії.
L200 один з наймасовіших у військах
До підрозділів Повітряних Сил ЗСУ, бійці якого прикривають небо від ворожих дронів, передано сім пікапів. Ці п'ятимісні 4-дверні машини (2+3) за своєю конструкцією та технологією безпеки навіть у стандартному заводському виконанні забезпечують максимальний захист водія та пасажирів.
Про ходові властивості, надійність силового наповнення годі й говорити – найкращі стандарти для роботи не бездоріжжі та в сезонні виклики, у тому числі нинішні зимові з морозом, ожеледицею та сніговими переметами.
Для такої пори року та погоди будь-яке інше камуфляжне фарбування для Mitsubishi L200 буде зайвим. Фото: мерія Вінниці
Потужний, витривалий і надійний
В моторній ніші сучасного покоління L200 може стояти дизель з потужністю 110 або 135 кВт і крутним моментом 330 або 430 Нм відповідно. Його високий крутний момент добре реагує на низьких і середніх швидкостях.
При цьому споживання палива таким автомобілем доволі ощадливе. У змішаному циклі двигун бере приблизно 8,6 – 8,7 літра дизеля на кожні 100 кілометрів пробігу.
Чиї автопарки зросли
Автомобілі отримали 456-та бригада транспортної авіації ім. Дмитра Майбороди, Центр матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил ЗСУ та 230-та окрема бригада забезпечення Повітряних Сил ЗСУ.
Повний перелік переданого:
- 7 нових пікапів;
- 186 дронів-перехоплювачів Sting;
- 16 літальних комплексів-перехоплювачів Interceptor;
- автомобільні та портативні радіостанції;
- приціли, тепловізійні комплекси;
- планшети, ноутбуки, Starlink;
- генератори та автозапчастини.
Звісно, на передовій не до інтер'єру нового Mitsubishi L200, але тут є багато чого корисного для водія та його пасажирів. Фото: мерія Вінниці
В рамках проєкту "Безпека та оборона"
Цей транш допомоги спрямовано в підрозділи ВПС України в межах пріоритету "Безпека та оборона", на який у бюджеті Вінницької громади на 2026 рік передбачили понад 1 млрд грн.
Сумарно від початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на допомогу для понад 90 військових підрозділів понад 3 млрд грн, з них 1 млрд 350 млн грн — упродовж 2025 року.