Скільки коштує автобусний маршрут: відповідь на це слідчим дає чиновник з Хмельницького

Про намагання отримати неправомірну вигоду чиновником найвищого органу влади у Хмельницькій області повідомила у своєму релізі Національна поліція України.

Посадовець вимагав 2200 доларів від підприємця за внесення змін до розкладу. Саме в таку суму він оцінив підготовку наказу та забезпечення погодження маршруту зі зміненим графіком руху.

Вимагав за те, що мав робити безплатно

За матеріалами слідчих, спочатку фігурант отримав 1000 доларів. Це була перша частина неправомірної вигоди. Однак просування питання гарантувалося лише після повної сплати зазначеної суми, про що посадовець повідомив під час подальших контактів.

Чиновник наполягав на передачі ще 1200 доларів і він лише після цього візьметься за остаточне розв'язування питання. Таким чином, це був прямий шантаж перевізника посадовою особою обласного рівня з метою отримання неправомірної вигоди.

Чиновник був поціновувачем як українських купюр, так і американських, європейських. Фото: оперативна зйомка

Отримані гроші стали речовим доказом

Зрештою, бажане він отримав. Щоправда, не встиг посадовець сховати гроші, як його спіймали разом з хабарем. Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали вимагача одразу після отримання другої частини неправомірної вигоди. Під час накладання наручників у нього вилучили 1200 доларів.

За весь вік таких грошей чиновник заробити не міг

Того ж дня правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта. У ході слідчих дій вилучено ще 1000 доларів, отриманих раніше як неправомірну вигоду, а також значні суми готівки — понад 92 тисячі доларів, 11 тисяч євро та більш як 1,6 мільйона гривень.

Такі суми суттєво перевищують задекларовані доходи посадовця. Чиновник отримав повідомлення про підозру.

Затримання, обшуки в робочому кабінеті та оселі чиновника, який вимагав з автоперевізника гроші за те, що мав зробити безплатно. Фото: оперативна зйомка

Про що саме підозра

Йому інкримінують вчинений злочин за частиною три статті 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади.

Досудове розслідування триває.