Скільки водіїв залишають місце ДТП: статистика

Протягом 2025 року патрульні поліцейські розшукали та притягнули до адміністративної відповідальності 2243 водіїв, які залишили місце дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

Читайте також: Камери не допомагають: у Києві зафіксовано рекордну смертність у ДТП за останні вісім років

Силовики наголошують, що залишення місця ДТП є правопорушенням, за яке передбачена окрема відповідальність залежно від обставин аварії. Втім є випадки коли непотрібно викликати поліцію.

Відповідальність за залишення місця ДТП

За статтею 122-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди тягне за собою:

штраф у розмірі 3400 гривень;

або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років;

або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

Окрім цього, водій несе окрему відповідальність за сам факт вчинення ДТП. Згідно зі статтею 124 КУпАП, порушення правил дорожнього руху, що спричинило аварію, карається штрафом у 850 гривень або позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Таким чином, спроба уникнути відповідальності шляхом втечі з місця події значно погіршує правові наслідки для водія.

Алгоритм дій у разі ДТП

Патрульна поліція нагадує обов’язковий порядок дій для учасників дорожньо-транспортної пригоди.

Насамперед необхідно переконатися, чи є травмовані. У разі їх наявності слід надати домедичну допомогу та негайно викликати екстрену медичну службу.

Далі водій повинен увімкнути аварійну світлову сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки.

Після цього необхідно зателефонувати на спецлінію 102 або 112 та повідомити точне місце ДТП, наявність і кількість потерпілих, а також марки й моделі транспортних засобів, що зазнали пошкоджень.

Також цікаво: Пряме врегулювання ДТП: у чому перевага

Поліція підкреслює, що транспортні засоби мають залишатися на місці події до прибуття правоохоронців, оскільки це необхідно для встановлення обставин аварії.

Коли можливе оформлення європротоколу

У випадках, коли внаслідок ДТП немає травмованих, не завдано шкоди третім особам, усі учасники тверезі та мають чинні поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, має відбуватись оформлення європротоколу без виклику поліції.