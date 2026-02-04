Smart різко здешевшав — електрокросовери #1 та #3 отримали великі знижки в Австралії

Як повідомляють журналісти австралійського сайту Drive, базовий Smart #1 Pro+ отримав зниження рекомендованої ціни до 47 900 доларів США, а додатковий заводський бонус у 3 500 доларів ще суттєво зменшує фінальну суму. У результаті реальна економія сягає тих самих 13 500 доларів.

Схожа ситуація і з Smart #3 Pro+ — його стандартна ціна становила $57 900, але з урахуванням акційної пропозиції та бонусів вона фактично знижується до $47 400 доларів. Однак, акція поширюється виключно на автомобілі 2024 модельного року, які вже є в наявності у дилерів. Нові індивідуальні замовлення для обох моделей або кастомні конфігурації під ці умови не підпадають.

Подешевшали й дорожчі версії

Знижки торкнулися не лише базових комплектацій. Smart #1 Premium подешевшав з 58 900 доларів до $54 990, а топовий #1 Brabus — з 67 900 до 62 990 доларів. Аналогічна корекція цін відбулася й у лінійці Smart #3. Версія Premium тепер коштує $57 990, замість $61 900, а спортивний #3 Brabus подешевшав до 69 990 доларів. Загальна економія залежить від комплектації коливається в межах від 6 300 до понад 10 200 доларів.

Обмежені строки та неочевидний контекст

Попри це, акційні умови передбачають, що покупцям потрібно придбати автомобіль до 28 лютого, а отримати — до 14 березня 2026 року. Причина таких кроків доволі проста й полягає в повільному впровадженні бренду на австралійському ринку. Наразі Smart представлений лише трьома дилерськими центрами — у Сіднеї, Мельбурні та Брісбені. До слова, дистрибуцією Smart займається LSH Auto Australia, оператор найбільшої у світі дилерської мережі Mercedes-Benz, що дає бренду запас міцності на майбутнє.