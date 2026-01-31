За обліплений снігом номерний знак польська поліція карає безжально: як в Україні?

За будь-яких обставин забруднені чи просто нерозбірливі для прочитання номерні знаки є підставою для штрафу. Як пише moto.pl, навіть з незначної причини поліцейський може виписати штраф у розмірі 100 злотих (1 200 грн).

Причина проста – водії повинні регулярно здійснювати перевірку й бути готовими до відповідальності на польських дорогах, як це прописано у статті 60, розділі 1, пункті 2 Закону про дорожній рух.

В польських ПДР, як і в нормативній базі інших країн, забороняється закривати світлові та сигнальні пристрої, реєстраційні знаки або інші необхідні номерні знаки чи позначення, що повинні бути видимими.

Про які суми штрафів йдеться

Штраф за нерозбірливий номерний знак оскаржувати можна, але це вийде дорожче, бо поліцейський констатує факт, а не аналізує причини. Так що те, що водій вважає дрібницею, може обернутися великою фінансовою санкцією.

Причини для штрафу за погане візуальне сприйняття бувають різні, інколи дріб'язкові, але зачіпки для цього серйозні й сумнівам не піддаються. Взяти хоча б любителів, котрі закривають або прикрашають свої номерні знаки. Рамки, накладки або елементи, що обмежують видимість номерних знаків, вважаються серйозним правопорушенням.

У таких випадках, відповідно до статті 60, параграфа 1, пунктів 2 та 3 Закону про ліцензування дорожнього руху, штраф становить 500 злотих (приблизно 6100 грн) та 8 штрафних балів.

У правилах чітко зазначено, що номерний знак має бути розбірливим, встановленим відповідно до конструкції транспортного засобу та не містити будь-яких доповнень, що перешкоджають його зчитуванню.

Забороняється декорувати номерні знаки або розміщувати на передній або задній частині транспортного засобу знаки, написи чи предмети, що погіршують читабельність цих номерних знаків.

Не в той час і не в тому місці

Місце встановлення номерних знаків чітко регламентується заводом-виробником, який має затверджені нормативи щодо конкретного місця розміщення знаків державної реєстрації.

Отож, штраф модна отримати за номерний знак, розміщений у неправильному місці. Нормативні акти чітко регулюють місце кріплення номерних знаків.

Згідно з положенням про технічні вимоги до транспортних засобів:

номерний знак має бути встановлений у місці, передбаченому виробником транспортного засобу;

його висота не повинна перевищувати 120 см від поверхні землі;

має бути розташований уздовж осі автомобіля або, якщо це ускладнює зчитування, з лівого боку в передній частині автомобіля.

Неправильне встановлення тягне за собою штраф у розмірі 500 злотих (приблизно 6100 грн). Однак це мізерна сума відносно штрафу за їзду без номерних знаків, принаймні одного з двох.

Згідно з Кодексом про дрібні правопорушення, експлуатація автомобіля без реєстраційного номера вважається керуванням транспортним засобом, що є придатним для експлуатації. Ось тут гаманець заплаче, бо за це стягується штраф у розмірі до 1500 злотих, це в конвертації це вже буде 18 260 гривень.

Українські ПДР схожі, але штрафи менші

В Україні заліплений снігом номерний знак розцінюється за порушення ПДР. Це тягне за собою штраф у розмірі 1190 грн (70 неоподатковуваних мінімумів: 17 грн х 70 = 1190 грн) відповідно до ст. 121-3 КУпАП.

Водієві важливо очищати номерні знаки, оскільки вони мають бути чистими, добре освітленими та чітко читабельними для поліції та камер фіксації.

Попри інфляційні процеси, фінансова відповідальність лишилася в старих тарифах: штраф 1190 грн передбачено за нечитабельний (брудний, заліплений снігом або закритий) номер. В Україні нечитабельним вважається номер, який неможливо прочитати з 20 метрів.

Основні положення та штрафи: