Таксі під двері може не приїхати: де небезпечно чекати автомобіль

У сервісі OnTaxi радять вибирати точку, де автомобіль може безпечно та законно зупинитися. Іноді пасажиру варто пройти кілька десятків метрів до бічної вулиці, паркувальної кишені або іншого боку дороги. Це часто скорочує очікування та позбавляє водія необхідності порушувати Правила дорожнього руху.

Біля перехрестя водій не повинен чекати пасажира

Перехрестя є однією з найскладніших ділянок міського руху. Водії одночасно стежать за світлофорами, пішоходами, громадським транспортом і машинами, які повертають або змінюють смугу.

Якщо точка подачі стоїть просто на розі, таксисту доводиться або проїхати далі, або зупинитися з порушенням. Особливо небезпечна посадка там, де автомобіль закриває огляд іншим учасникам руху.

Правила дорожнього руху забороняють зупинятися на перехрестях і ближче ніж за 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини. Винятком є зупинка для надання переваги в русі та окремі Т-подібні перехрестя за визначених умов. Біля пішохідного переходу зупинка заборонена безпосередньо на ньому та ближче ніж за 10 метрів з обох боків.

Тому краще ставити точку подачі не на розі будинку, а трохи далі вздовж вулиці. П’ятдесят метрів пішки можуть зекономити більше часу, ніж очікування таксі, яке змушене робити ще одне коло.

На пішоходному переході водій таксі зупинятись не може. Фото Magnific

Вузький двір легко заблокувати одним автомобілем

У старих кварталах Києва, Львова, Одеси та інших міст трапляються вулиці, де двом автомобілям складно розминутися. Схожа ситуація виникає у дворах, заставлених припаркованими машинами.

Коли таксі зупиняється посеред такого проїзду, позаду швидко утворюється черга. Водій не завжди може притиснутися до краю, а пасажир іноді ще кілька хвилин виходить із будинку або завантажує речі.

Посадка на вузькій вулиці має й інший ризик. Двері таксі можуть зачепити сусідній автомобіль, велосипедиста або людину, яка проходить між машинами.

Зручніше вийти до ширшої вулиці чи найближчого місця, де є кишеня для зупинки. Водій швидше знайде пасажира, а поїздка не почнеться із сигналів роздратованих автомобілістів.

Автобусна зупинка призначена не для таксі

Зупинка громадського транспорту здається зручною точкою. Її легко побачити на мапі, вона має назву, а пасажиру часто є де сховатися від дощу.

Однак таксі, яке чекає біля посадкового майданчика, може заважати автобусу або тролейбусу. Великому транспортному засобу доводиться зупинятися у смузі руху, а пасажирам — виходити на проїзну частину.

ПДР забороняють зупинку ближче ніж за 30 метрів від посадкових майданчиків маршрутного транспорту. Якщо майданчика немає, відстань відраховують від дорожнього знака зупинки з обох боків. Виняток можливий для посадки або висадки пасажирів, але лише за умови, що автомобіль не створює перешкод маршрутному транспорту.

На практиці водієві таксі складно передбачити, коли під’їде автобус. Тому безпечніше вибрати сусідню адресу або місце після зупинки, де автомобіль не перекриватиме громадський транспорт.

Біля вокзалу легко загубити свою машину

Входи до вокзалів, автостанцій і торгових центрів належать до найбільш хаотичних місць для посадки.

Одночасно сюди під’їжджають таксі, приватні автомобілі, автобуси, кур’єри та машини доставки. Пасажири виходять із валізами, переходять дорогу між автомобілями й намагаються швидко знайти своє замовлення.

У такому потоці можна не помітити повідомлення водія або переплутати схожі автомобілі. Особливо коли сервіс показує лише марку, колір і номер, а поруч стоять кілька однакових білих седанів.

Біля великих транспортних вузлів часто передбачені окремі зони посадки таксі. Краще користуватися ними або домовитися з водієм про конкретний орієнтир: номер входу, назву паркінгу чи адресу на сусідній вулиці.

Біля вокзалів чи аеропортів існують спеціальні зони для таксі. Фото Jason Grant on Unsplash

Точка за дві-три хвилини ходьби від центрального входу нерідко виявляється швидшою. Таксі не витрачає час на проїзд через затор і не шукає пасажира серед десятків людей.

На широкій магістралі важливо вибрати правильний бік

На дорозі з кількома смугами точка подачі на протилежному боці може додати до поїздки кілька кілометрів.

Водій не завжди має можливість одразу розвернутися. На магістралі може бути відбійник, суцільна лінія, заборона повороту або розв’язка, до якої доведеться їхати ще декілька кварталів.

Пасажир бачить автомобіль через дорогу й очікує, що той просто поверне. Але для легального маневру водієві іноді потрібно зробити великий об’їзд.

Перед замовленням варто перевірити не лише адресу, а й напрямок майбутньої поїздки. Якщо безпечно перейти дорогу пішохідним переходом, краще стати з того боку, звідки таксі зможе одразу їхати до пункту призначення.

Зупиняти машину безпосередньо у смузі руху також небезпечно. Пасажир не повинен виходити на проїзну частину або сідати в авто з боку транспортного потоку.

Чому таксист може зупинитися не на точці

Автоматична геолокація смартфона не завжди визначає місце точно. Біля великих будинків, у дворі, під навісом або між висотками мітка може зміститися на сусідню вулицю чи інший бік кварталу.

Через це водій бачить одну точку, а пасажир стоїть в іншому місці. Проблема особливо помітна там, де під’їзди розташовані з двору, а навігатор веде до фасаду будинку.

В OnTaxi радять перевіряти адресу перед підтвердженням замовлення та за потреби вводити її вручну. Корисно також додати короткий коментар: номер під’їзду, назву магазину, колір воріт або інший помітний орієнтир.

Якщо водій проїхав трохи далі й просить підійти, це не обов’язково означає небажання під’їжджати ближче. Обрана пасажиром точка може бути зайнята, небезпечною або забороненою для зупинки.

Водій не завжди може під'їхати в ту точку, яку виставив пасажир. Фото Magnific

Як вибрати зручну точку подачі

Найкраща точка розташована там, де автомобіль може притиснутися до краю дороги, не перекривати смугу та не заважати пішоходам і громадському транспорту.

Перед замовленням варто подивитися, чи немає поруч перехрестя, переходу, автобусної зупинки або суцільної черги припаркованих машин. Паркувальна кишеня, бічний проїзд або широка ділянка дороги майже завжди кращі за точку безпосередньо біля дверей.

Після оформлення замовлення бажано залишатися на вказаному місці. Якщо пасажир починає йти назустріч автомобілю, водій може проїхати повз або звернути на іншу вулицю за навігатором. Деколи під час тривоги робота РЕБ глушить сигнали навігації – тоді водій просто не може побачити, куди їхати.

Кілька секунд, витрачених на перевірку мітки, допомагають уникнути зайвих дзвінків, об’їздів і небезпечних маневрів. Ідеальна точка подачі таксі — не та, що найближча, а та, звідки поїздка може розпочатися без порушень і затримок.