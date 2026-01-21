Житомир в очікуванні майже 25-метрових тролейбусів

За повідомленням ресурсу Luzerner Zeitung, трисекційні пасажирські машини довжиною 24 метри виведе з експлуатації та подарує швейцарське місто Люцерн, що розміщене в центральній частині країни.

За кількістю жителів це невеличке містечко не дотягує до жодного українського обласного центру, може зрівнятися хіба що з нашим Конотопом чи Мукачево. Однак громадський транспорт там дуже розвинутий і вважається одним з найкращих у Європі.

Нині йде підготовчий організаційний процес оформлення передачі машин з живленням від контактної мережі та їх транспортування в Україну.

VBL передає Україні 13 тролейбусів

Зазначається, що цей транш здійснюється в рамках федерального проєкту допомоги, окресленого співпрацею Житомира з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та за участю мерії міста Люцерн.

Сумарно транспортна компанія VBL планує передати Житомиру три "гармошки" трисекційного виконання (габаритна довжина 24 м), та 10 двосекційних тролейбусів зчленованого типу (18 м).

Усі пасажирські машини прийдуть у робочому стані. Відвантаження планується здійснити поетапно, починаючи з квітня 2026 року до грудня 2027 року. Такий термін пов'язаний з графіком виведення транспорту з експлуатації та новими надходженнями для його заміни.

18-метрові зчленовані тролейбуси для Житомира також дивина, бо тут ходять старенькі 12-метрові ЗіУ та білоруські машни, придбані ще до війни. Фото: VBL

Тролейбуси прибудуть з комплектами запчастин

Разом з тролейбусами до Житомира доставлять усі запаси деталей, систем та агрегатів до цих тролейбусів. ЗІПи будуть транспортуватися фасованими в коробках як в салонах самих тролейбусів, так і вантажними автомобілями коштом швейцарської сторони.

Для такої логістичної операції вже оголошено тендер на доставлення у швейцарській системі державних закупівель, свого роду аналог українського сервісу Prozorro.

Також обговорюється питання про передачу Житомиру спецтехніки для обслуговування контактної мережі тролейбусів. Ймовірно, мова йде про спеціалізовані автовишки.



Там майже 25 метрів довжини

Двошарнірні тривагонні тролейбуси Hess lighTram 3 (BGGT-N2C) насправді мають не 24 метри, а трохи більше – 24,7 метра. Загалом така габаритна довжина для експлуатації класичних транспортних не прописана в ПДР України. Однак проблеми з їх виведенням на маршрути не повинно бути.

Такі тролейбуси є тільки в Женеві, Цюріху, Санкт-Галлені й тепер будуть у Житомирі, бо Люцерн усі три свої машини-гіганти дарує українському місту Мира та Жита. Фото: VBL

Попри те, що ПДР вказують загальне обмеження 22 метри для великогабаритних ТЗ, для маршрутних транспортних засобів зроблені винятки й введено спеціальні дозволи. Цією нормою враховано довжину, що може перевищувати згадані вище 22 м, у т.ч. для зчленованих моделей.

Дві осі з чотирьох – керовані

Трисекційні тролейбуси базуються на шасі з чотирьох осей. Тут цікава конфігурація – друга й третя вісь мають привід, а перша й четверта – керовані, що суттєвого допомагає на маршрутах з щільною забудовою старих частин міста.

Житомир до довгомірів не пристосований

Це дуже важливо, бо Житомир упродовж кількох років через вузькі вулиці й вузькі повороти на перехрестях не зміг експлуатувати класичні 18-метрові зчленовані автобуси, що надійшли з Прибалтики. Зараз ці машини передано в Одесу для заміни тролейбусів, що знерухомлені через пошкоджене енергопостачання.

Ймовірно, що ті автобуси будуть там не в тимчасовому користуванні, а передані по акту на баланс міста Одеси, оскільки для Житомира їх експлуатація проблемна.

Люцерн для розвороту на кінцевій зупинці навіть під 18-метрові тролейбуси розширювау зону розворту...

Однак є ймовірність, що саме через підрулюючу задню вісь 24,7-метрові тролейбуси "впишеться" в маршрутну мережу Житомира. Тим паче коли мова йде про багатомісний транспорт.

Салон прийме дві сотні пасажирів

Салон з двома шарнірами з'єднання для трьох вагонів вміщує близько 192 пасажирів, з яких 68 можуть сидіти. Щоправда, деякі джерела повідомляють, що версія в Люцерні має 48 сидячих місць.

У будь-якому разі машина зручна – низька підлога з системою нахилу підлоги до тротуару на зупинках, четверо дверей за формулою 2-2-2-2, у тому числі з пандусами (відкидними рампами) для заїзду людей в кріслах колісних.

Про комфорт можна й не говорити – повний набір сучасних сервісів, передбачених для міського громадського транспорту.

Два електромотори плюс дизель-генератор

Силовий потенціал для 24-метрових тролейбусів, які ще мають позначення lightTram, також відповідний. Тут стоять два трифазні асинхронні двигуни потужністю 160 кВт кожен.

Електромотори забезпечують привід на другу та третю вісь. Окрім цього, тролейбус має автономний гібридний двигун потужністю 243 к.с.

Ось так гасають у невеличкому швейцарському місті Люцерн великі й й дуже великі тролейбуси

Це – изель-генераторна установка на базі двигуна Iveco. У разі знеструмлення контактної мережі чи її відсутності десь на маршруті пасажирська машина може рухатися власним ходом без зовнішнього енергоживлення.