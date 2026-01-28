Tesla готується заряджати тисячі вантажівок Semi на всій території США: що зроблено

Найбільший у США оператор туристичних центрів оголосив про партнерство з Tesla щодо встановлення зарядних станцій Semi у вибраних місцях вздовж основних автомагістралей. Очікується, що перші зарядні станції на стоянках фур Pilot відкриє вже нинішнього літа.

Вже складено локацію майбутньої мережі зарядних станцій. За даними компанії, зарядні станції Tesla будуть побудовані в пілотних місцях вздовж автомагістралей I-5, I-10 та інших основних коридорів, "де потреба в потужній зарядці є найбільшою".

Читайте також Туманні перспективи Tesla Semi знову накрили Європу

На перше місце виходять станції зарядки

Ілон Маск вважає, що без належної зарядної інфраструктури випускати важкі вантажівки в логістичний сектор далеких вантажних перевезень не варто. Тому й скооперувався з компанією Pilot.

Таке партнерство доповнює й без того пухкий портфель послуг Pilot тепер ще й в ніші альтернативного палива. Це не заважатиме основному бізнесу: компанія управляє понад 900 туристичними центрами у 44 штатах та п'яти канадських провінціях, обслуговуючи приблизно 1,2 мільйона гостей на день.

"Зарядка важких транспортних засобів – це ще одне продовження нашого дослідження альтернативних видів палива, і ми раді співпрацювати з лідером у цій галузі, який пропонує комплексні рішення та швидко їх впроваджує", – зазначила старший віце-президент з альтернативних видів палива в Pilot Шеннон Стерджіл.

​Продумано розумно: вздовж основних транспортних коридорів станції зарядки усунуть дефіцит "годівниць" для важких акумуляторних фур. Інфографіка Pilot

Це – перспективні напрямки мережі

Транспортні коридори I-5 та I-10 мають великий сенс для початкового розгортання. I-5 пролягає через усе Західне узбережжя, з'єднуючи основні порти та розподільчі центри від Сан-Дієго до Сіетла.

Транспортний коридор I-10 є критично важливим маршрутом схід-захід від Каліфорнії до Техасу. Це саме ті маршрути, де працюють перші клієнти Tesla Semi, такі як PepsiCo.

Експерти вже прогнозують: якщо Tesla зможе запустити цю мережу до літа 2026 року, як і планувалося, це буде значним кроком до того, щоб зробити Semi життєздатним для ширшого кола клієнтів.

Читайте також Вперше за вісім років Tesla Semi потрапила під модернізацію, але в серію так і не пішла: відео

Напрацювання й досвід допоможуть

Pilot не є новачком у партнерстві з заряджання електромобілів. Компанія співпрацює з Volvo Group над питанням заряджання важких електромобілів з 2022 року, а її партнерство з GM та EVgo вже дозволило розгорнути понад 200 зарядних станцій для пасажирських машин у 40 штатах.

Новий напрямок бізнесу збігається з планами Tesla, яка оголосила про плани встановити 46 зарядних станцій Semi до 2027 року. Усі вони будуть потужні та швидкі до заряджання важких машин

Зовсім недавно Tesla опублікувала відео, на якому показано зарядку Semi з вражаючою потужністю 1,2 МВт (див. відео нижче). Ця станція демонструє високу швидкість зарядки, необхідну для практичних перевезень електромобілями на далекі відстані.