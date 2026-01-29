Tesla зупиняє виробництво Model S і Model X: що натомість

Tesla офіційно підтвердила завершення виробництва Model S і Model X під час фінансового звіту компанії. Про це заявив Ілон Маск під час earnings call, інформацію також підтвердило видання Motor1.

До речі Tesla офіційно вийшла на ринок Словаччини

Кінець епохи Model S і Model X

Для Tesla це справді символічний момент. Model S випускався з 2012 року і свого часу став автомобілем, який фактично змінив уявлення про електромобілі як про нішевий продукт. Model X приєднався у 2015-му і довгий час залишався одним із найдорожчих та найтехнологічніших електричних кросоверів на ринку.

Попри нещодавні оновлення — трохи змінений дизайн і збільшений запас ходу — обидві моделі так і не змогли повернути собі колишні обсяги продажів. На фоні масових Model 3 і Model Y вони виглядали радше іміджевими, ніж комерційно успішними продуктами.

«Почесна відставка», за словами Маска

Ілон Маск назвав це рішення «почесним завершенням програми» та визнав, що для компанії воно емоційне. Втім, за його словами, Tesla переходить у нову фазу розвитку, де ключову роль відіграватимуть автономні технології та робототехніка.

Саме тому виробничі потужності заводу у Фрімонті, де збирали Model S і Model X, планують переорієнтувати на масштабне виробництво гуманоїдних роботів Optimus. За амбітними планами компанії, у перспективі йдеться про сотні тисяч, а згодом і до мільйона таких роботів на рік.

Що залишиться в лінійці Tesla

Після зупинки Model S і Model X компанія зосередиться на Model 3, Model Y та Cybertruck. Саме ці моделі формують основний обсяг продажів Tesla у світі. Для порівняння: за підсумками 2025 року продажі Model S, Model X і Cybertruck разом узяті склали трохи понад 50 тисяч авто — на фоні мільйонних тиражів «трійки» та «ігреків» це виглядає більш ніж скромно.

Також цікаво пʼять гучних прогнозів Ілона Маска, які так і не справдились

Електромобілі відходять на другий план?

Рішення Tesla ще раз підкреслює зміну фокусу компанії. Якщо раніше вона асоціювалася виключно з електрокарами, то тепер дедалі активніше позиціонує себе як технологічну корпорацію, що робить ставку на автономне керування, штучний інтелект і роботів.

Model S і Model X увійдуть в історію як машини, з яких почалася «велика Tesla». А майбутнє компанії, схоже, вже не на чотирьох колесах — а на двох ногах.