У напрямку Чернівців від кордону очікуються великі зміни

Сторони узгодили план дій у наближчій перспективі
В основі проєкту маємо напрямок "Порубне – Сірет". Для України в цьому проєкті ключовим є не лише швидкісна дорога з румунського боку, а й саме розширення української ділянки під’їзду до кордону.
Як зазначає на своїй ФБ-сторінці заступник глави Мінрозвитку громад Сергій Деркач, сторони підписали протокол і зафіксували цей проєкт як пріоритет у межах механізму ЄС SAFE (Security Action for Europe).
Будівництво коштом ЄС
Якщо коротко й простіше, то це ось так: будівництво профінансують коштом ЄС, бо Україна та Румунія узгодили проєкт і подали його на фінансування як спільний пріоритет.
Що важливо для України:
- модернізація дороги від кордону у напрямку Чернівців — дві смуги в кожному напрямку;
- синхронізація під’їздів і логістики з новою швидкісною ділянкою Сучава – Сірет (A7);
- підготовка інфраструктури до зростання транспортних потоків після
На цей позитив в Україні давно чекали
Результат очікується вагомий – менше "вузьких місць" на українській ділянці, краща пропускна спроможність, швидший і безпечніший рух.
"Паралельно вже стартувало розширення пункту пропуску "Порубне" для вантажівок. До кінця року плануємо збільшити його пропускну здатність завдяки реконструкції та збільшенню кількості смуг руху", – зазначив Сергій Деркач.