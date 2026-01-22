У напрямку Чернівців від кордону очікуються великі зміни

В основі проєкту маємо напрямок "Порубне – Сірет". Для України в цьому проєкті ключовим є не лише швидкісна дорога з румунського боку, а й саме розширення української ділянки під’їзду до кордону.

Як зазначає на своїй ФБ-сторінці заступник глави Мінрозвитку громад Сергій Деркач, сторони підписали протокол і зафіксували цей проєкт як пріоритет у межах механізму ЄС SAFE (Security Action for Europe).

Читайте також Румунія запровадила для вантажівок з митними товарами GPS-пломби

Будівництво коштом ЄС

Якщо коротко й простіше, то це ось так: будівництво профінансують коштом ЄС, бо Україна та Румунія узгодили проєкт і подали його на фінансування як спільний пріоритет.

Що важливо для України:

модернізація дороги від кордону у напрямку Чернівців — дві смуги в кожному напрямку;

синхронізація під’їздів і логістики з новою швидкісною ділянкою Сучава – Сірет (A7);

підготовка інфраструктури до зростання транспортних потоків після

Після підписання протоколів уже традційно обидві делегації переговорного процесу сфотографувалися. Фото: Мінрозвитку

На цей позитив в Україні давно чекали

Результат очікується вагомий – менше "вузьких місць" на українській ділянці, краща пропускна спроможність, швидший і безпечніший рух.

"Паралельно вже стартувало розширення пункту пропуску "Порубне" для вантажівок. До кінця року плануємо збільшити його пропускну здатність завдяки реконструкції та збільшенню кількості смуг руху", – зазначив Сергій Деркач.