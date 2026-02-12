Українці повертаються до бензинових авто через податки на електромобілі

У січні 2026 року український автопарк поповнили 11,4 тисячі легкових автомобілів з бензиновими двигунами. За даними Укравтопрому, це на 40% більше, ніж у січні минулого року, що свідчить про суттєве пожвавлення попиту в сегменті бензинових авто.

Із загальної кількості 1,7 тисячі становили нові автомобілі, що на 5% більше у річному вимірі. Водночас основний драйвер зростання — імпорт вживаних авто: 9,7 тисячі одиниць, що на 49% більше, ніж торік. Таким чином, понад 85% бензинових легковиків, зареєстрованих у січні, — це авто з пробігом.

Топ-5 нових бензинових моделей січня:

Hyundai Tucson — 183 одиниці Mazda CX-5 — 139 одиниць Skoda Kodiaq — 75 одиниць Skoda Octavia — 70 одиниць Suzuki SX4 — 67 одиниць

Сегмент нових авто очолюють кросовери, що відображає стійкий попит на універсальні моделі SUV-класу. Водночас присутність Skoda Octavia демонструє збереження інтересу до практичних седанів і ліфтбеків.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf — 649 одиниць Volkswagen Tiguan — 560 одиниць Nissan Rogue — 553 одиниці Audi Q5 — 542 одиниці Skoda Octavia — 337 одиниць

У сегменті вживаних авто домінують моделі німецьких брендів, а також популярний на українському ринку Nissan Rogue зі США. Лідерство Volkswagen Golf підтверджує стабільний попит на компактні моделі з оптимальним співвідношенням ціни та функціональності.

Загалом статистика січня демонструє кілька тенденцій. По-перше, попри активне зростання електромобілів та гібридів у попередні роки, бензинові авто зберігають значну частку ринку. По-друге, зростання забезпечується передусім імпортом вживаних автомобілів, що може свідчити про чутливість споживачів до цінового фактора. По-третє, кросовери залишаються найбільш популярним форматом як у новому, так і у вживаному сегменті.