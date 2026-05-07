Усі уроки з водіння в автошколах фіксуватимуть на відео

Міністерство розвитку громад та територій України оновило правила підвищення кваліфікації водіїв та спеціалістів автомобільного транспорту. Головна зміна — навчальні центри отримуватимуть безстрокові свідоцтва замість документів із обмеженим терміном дії.

Як пише ligazakon.net відповідні зміни вже затверджені наказом №1728.

Свідоцтва для навчальних центрів стануть безстроковими

Однією з ключових новацій стало скасування строку дії свідоцтв для центрів підготовки водіїв комерційного транспорту.

Очікується, що це дозволить:

зменшити бюрократичне навантаження;

скоротити кількість повторних погоджень;

спростити роботу навчальних закладів.

Водночас раніше видані свідоцтва залишаються чинними до завершення їхнього терміну дії.

Посилення цифрового контролю

Попри спрощення адміністративних процедур, нові правила передбачають жорсткіший контроль за процесом навчання.

Тепер обов’язковими стають:

фотофіксація кожного навчального дня;

відеозапис іспитів із двох ракурсів.

Такі вимоги мають підвищити прозорість підготовки та мінімізувати можливі порушення під час атестації.

Чому ускладнюють систему навчання

Реформа є частиною модернізації системи підготовки водіїв комерційного транспорту та наближення українських стандартів до сучасних європейських практик. Особливий акцент робиться на цифровізації контролю практичної підготовки.

Нинішній рівень підготовки кандидатів важко назвати достатнім. За офіційною статистикою головного сервісного центру практичний іспит провалює близько 80% кандидатів.