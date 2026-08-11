В Україні хочуть легалізувати мобільні АЗС

В Україні готують законодавчі зміни, які дозволять легально використовувати мобільні заправні комплекси у громадах, де через військові дії знищені стаціонарні АЗС. Як пише enkorr.ua, про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За даними Мінфіну, у Сумській та Чернігівській областях уже є громади, де внаслідок обстрілів вже зруйновано 100% стаціонарних автозаправних станцій.

Чому АЗС не відновлюють

Оператори паливного ринку не готові відбудовувати зруйновані заправки. Причина — ризик повторних атак, адже відновлені стаціонарні об'єкти знову стануть цілями для ударів. У результаті окремі громади залишаються без можливості нормально забезпечувати населення пальним.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Щоб вирішити цю проблему, Мінфін, Державна податкова служба, органи місцевого самоврядування та представники паливного бізнесу напрацьовують зміни до законодавства.

Як працюватимуть мобільні АЗС

Запропонований механізм має дозволити контрольовано продавати пальне з пересувних заправних комплексів у населених пунктах, де стаціонарні АЗС були зруйновані або їх експлуатація створює небезпеку для людей.

У Мінфіні наголошують, що легалізація мобільних АЗС насамперед пов'язана з питанням безпеки. Такий формат дозволить забезпечувати громади пальним без необхідності постійно відновлювати об'єкти, які можуть повторно потрапити під обстріли.

Наразі опрацьовуються пропозиції. Очікується, що протягом найближчого тижня їх узагальнять і передадуть законопроект на розгляд Верховної Ради.