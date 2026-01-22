В Україні різко підскочили ціни на зарядку електромобілів: скільки тепер коштує зарядити електрокар

Власники зарядних станцій були змушені переглянути свої прайси після того, як для них суттєво подорожчала електроенергія за комерційними тарифами. У результаті на деяких швидкісних станціях заряджання електромобілів запроваджено новий тариф – від 30 до 32 грн за кВт·год, повідомляє Авто24. Раніше цей тариф становив 18-20 грн за кВт·год.

Щоправда, ціни змінили не усі зарядки в країні, однак процес йде швидко. Така вартість електроенергії робить використання електромобілів при заряджанні на “швидких” станціях економічно невиправданим порівняно з експлутацією дизельного чи бензинового авто.

До речі автогаз у новому році дорожчав і ціна продовжує рости

Чому зросли ціни

Головна причина — зміна умов для бізнесу на енергетичному ринку. Регулятор електрику НКРЕП збільшив граничні ціни для бізнесу з метою залучити закупівлю імпортної енергії під час пікових навантажень. Тож тепер вартість електроенергії для підприємництва зросла настільки, що попередні тарифи на заряджання стали економічно невиправданими.

Оператори станцій опинилися в ситуації, коли або підвищувати ціни, або працювати собі у збиток. Вибір, як показує практика, був очевидним.

Скільки тепер коштує зарядити електромобіль

Для водіїв електромобілів це означає суттєве зростання вартості публічної зарядки, особливо швидкої. За новим тарифом 29,99 грн/кВт·год повна зарядка батареї на 60–70 кВт·год може коштувати майже як заправка невеликого бензинового авто.

Щоб зрозуміти, що означає тариф 29,99 грн/кВт·год, варто порахувати не «вартість зарядки», а ціну одного кілометра. Саме вона визначає, чи залишається електромобіль економічною альтернативою ДВЗ.

Для розрахунків беремо типові реальні витрати електроенергії у змішаному циклі. Взимку або на трасі вони можуть бути вищими — це важливо враховувати.

Формула проста: витрата (кВт·год/100 км) × 30 грн / 100

Скільки коштує зарядити електромобіль за тарифом 29,99 грн/кВт·год:

Модель Батарея, кВт·год Витрата, кВт·год/100 км Вартість 100 км, грн Вартість 1 км, грн «Повний бак» (0–100%), грн Nissan Leaf (40) 40 17 510 5,10 1 200 Tesla Model 3 RWD (~60) 60 15 450 4,50 1 800 VW ID.4 (77) 77 19 570 5,70 2 310 Hyundai Kona Electric (64) 64 16 480 4,80 1 920 Renault Zoe (52) 52 16 480 4,80 1 560 Kia EV6 (77) 77 19 570 5,70 2 310

Примітка: на DC-швидкісних станціях частина енергії йде у втрати та підігрів батареї, тож фактична «ціна 100%» може бути відчутно більшою за просте множення ємності на тариф.

Також цікаво в мороз електромобілі поводять себе краще, ніж дизелі

Порівняння економічності з ДВЗ

Для коректного порівняння беремо середні ціни в Україні станом на 22.01.2026: бензин А-95 — 59,56 грн/л, дизель — 59,24 грн/л.

Типовий бензиновий автомобіль C-класу з реальною витратою близько 7,5 л/100 км потребує приблизно 4,5 грн за кілометр. Бензиновий кросовер з витратою 8,5 л/100 км — уже близько 5,1 грн/км.

Дизель виглядає переконливіше. Легковик C-класу з витратою 5,5 л/100 км обходиться приблизно у 3,3 грн/км, а дизельний кросовер з витратою 6,5 л/100 км — близько 3,8 грн/км.

Що це означає при тарифі 30 грн/кВт·год

За нового рівня цін публічна зарядка електромобіля в Україні коштує приблизно 4,5–5,7 грн за кілометр, залежно від моделі та умов руху.

Це вже рівень бензинових авто, особливо якщо порівнювати економні EV із типовими бензиновими машинами. І в більшості сценаріїв це дорожче за дизель, який зберігає перевагу за собівартістю кілометра.

Саме тут і проходить новий вододіл: електромобіль більше не гарантує дешевої експлуатації на публічних зарядках. Його економіка знову починає залежати від домашнього тарифу, нічної зарядки або корпоративної інфраструктури.