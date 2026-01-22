В Україні різко підскочили ціни на зарядку електромобілів: скільки тепер коштує зарядити електрокар

ФОТО: Freepik|
Електромобілі тепер заправляти дорожче, ніж дизелі
Власники зарядних станцій були змушені переглянути свої прайси після того, як для них суттєво подорожчала електроенергія за комерційними тарифами. У результаті на деяких швидкісних станціях заряджання електромобілів запроваджено новий тариф – від 30 до 32 грн за кВт·год, повідомляє Авто24. Раніше цей тариф становив 18-20 грн за кВт·год.
Щоправда, ціни змінили не усі зарядки в країні, однак процес йде швидко. Така вартість електроенергії робить використання електромобілів при заряджанні на “швидких” станціях економічно невиправданим порівняно з експлутацією дизельного чи бензинового авто.
До речі автогаз у новому році дорожчав і ціна продовжує рости
Чому зросли ціни
Головна причина — зміна умов для бізнесу на енергетичному ринку. Регулятор електрику НКРЕП збільшив граничні ціни для бізнесу з метою залучити закупівлю імпортної енергії під час пікових навантажень. Тож тепер вартість електроенергії для підприємництва зросла настільки, що попередні тарифи на заряджання стали економічно невиправданими.
Оператори станцій опинилися в ситуації, коли або підвищувати ціни, або працювати собі у збиток. Вибір, як показує практика, був очевидним.
Скільки тепер коштує зарядити електромобіль
Для водіїв електромобілів це означає суттєве зростання вартості публічної зарядки, особливо швидкої. За новим тарифом 29,99 грн/кВт·год повна зарядка батареї на 60–70 кВт·год може коштувати майже як заправка невеликого бензинового авто.
Щоб зрозуміти, що означає тариф 29,99 грн/кВт·год, варто порахувати не «вартість зарядки», а ціну одного кілометра. Саме вона визначає, чи залишається електромобіль економічною альтернативою ДВЗ.
Для розрахунків беремо типові реальні витрати електроенергії у змішаному циклі. Взимку або на трасі вони можуть бути вищими — це важливо враховувати.
Формула проста: витрата (кВт·год/100 км) × 30 грн / 100
Скільки коштує зарядити електромобіль за тарифом 29,99 грн/кВт·год:
|Модель
|Батарея, кВт·год
|Витрата, кВт·год/100 км
|Вартість 100 км, грн
|Вартість 1 км, грн
|«Повний бак» (0–100%), грн
|Nissan Leaf (40)
|40
|17
|510
|5,10
|1 200
|Tesla Model 3 RWD (~60)
|60
|15
|450
|4,50
|1 800
|VW ID.4 (77)
|77
|19
|570
|5,70
|2 310
|Hyundai Kona Electric (64)
|64
|16
|480
|4,80
|1 920
|Renault Zoe (52)
|52
|16
|480
|4,80
|1 560
|Kia EV6 (77)
|77
|19
|570
|5,70
|2 310
Примітка: на DC-швидкісних станціях частина енергії йде у втрати та підігрів батареї, тож фактична «ціна 100%» може бути відчутно більшою за просте множення ємності на тариф.
Також цікаво в мороз електромобілі поводять себе краще, ніж дизелі
Порівняння економічності з ДВЗ
Для коректного порівняння беремо середні ціни в Україні станом на 22.01.2026: бензин А-95 — 59,56 грн/л, дизель — 59,24 грн/л.
Типовий бензиновий автомобіль C-класу з реальною витратою близько 7,5 л/100 км потребує приблизно 4,5 грн за кілометр. Бензиновий кросовер з витратою 8,5 л/100 км — уже близько 5,1 грн/км.
Дизель виглядає переконливіше. Легковик C-класу з витратою 5,5 л/100 км обходиться приблизно у 3,3 грн/км, а дизельний кросовер з витратою 6,5 л/100 км — близько 3,8 грн/км.
Що це означає при тарифі 30 грн/кВт·год
За нового рівня цін публічна зарядка електромобіля в Україні коштує приблизно 4,5–5,7 грн за кілометр, залежно від моделі та умов руху.
Це вже рівень бензинових авто, особливо якщо порівнювати економні EV із типовими бензиновими машинами. І в більшості сценаріїв це дорожче за дизель, який зберігає перевагу за собівартістю кілометра.
Саме тут і проходить новий вододіл: електромобіль більше не гарантує дешевої експлуатації на публічних зарядках. Його економіка знову починає залежати від домашнього тарифу, нічної зарядки або корпоративної інфраструктури.