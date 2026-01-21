В Україні розпочались продажі нових автомобілів онлайн: на платформі UDRIVE доступно вже кілька марок

Про запуск платформи повідомили її засновники. За їх словами, UDRIVE створювалась як відповідь на запит ринку на більш ефективні та контрольовані онлайн-продажі нових автомобілів від офіційних дилерів. Розміщення пропозицій для дилерів безкоштовне, а оплата відбувається виключно за підтверджені замовлення.

До платформи вже підʼєдналися всі офіційні дилери Skoda в Україні, а також дилери Hyundai, Ford, Renault, Suzuki, SEAT та CUPRA.

До речі названо найпопулярніші онлайн-сервіси для водіїв

Як працює платформа

Над створення UDRIVE протягом кількох років працювала команда фахівців із багаторічним досвідом в офіційному автобізнесі. За цей час засновники реалізували ряд інноваційних рішень, які пропонують продавцям конкретні конкурентні переваги.

Платформа дає змогу покупцям обирати авто від офіційних дилерів, зручно порівнювати пропозиції й оформлювати покупку онлайн. Для дилерів це означає доступ до аудиторії потенційних клієнтів, які зацікавлені у купівлі авто, та інструментів для ефективної роботи з ними.

UDRIVE реалізувала інтеграцію з Дія.Підпис для повноцінного електронного документообігу – клієнти можуть підписувати договори онлайн без відвідування салону. У такий спосіб пропонується повний цикл покупки в цифровому форматі. Але ключова особливість: клієнт сам обирає, які етапи покупки проходити онлайн, а які – в салоні.

Вся інформація синхронізується автоматично, і продавець відстежує етапи у власному електронному кабінеті.

Додатковий канал без ризиків

UDRIVE працює за принципом взаємної вигоди: платформа отримує винагороду лише тоді, коли дилер отримує реальну користь від співпраці. Розміщення безкоштовне – продавець платить лише за результат. Це принципова відмінність від класичних агрегаторів, які стягують плату за розміщення незалежно від ефективності каналу.

Система автоматично повідомляє клієнта про статус його замовлення на кожному етапі, що зменшує навантаження на менеджерів та дозволяє їм зосередитися на якісних консультаціях. Візуалізація процесу покупки дає змогу бачити покрокову схему від заявки до отримання авто у зручний спосіб.

Готовий інтернет-магазин для дилера та аналітика ефективності

Платформа стає повноцінним онлайн-каналом продажу для дилера – з його контактами, актуальним каталогом авто та можливістю повного циклу оформлення. UDRIVE надає детальну аналітику за трьома напрямками:

Аналітика по лідах : кількість отриманих лідів кожної моделі, конверсії на всіх етапах воронки, джерела лідів та їхня якість

: кількість отриманих лідів кожної моделі, конверсії на всіх етапах воронки, джерела лідів та їхня якість Аналітика по менеджерах : швидкість реакції на запити, конверсія кожного менеджера, порівняння ефективності в команді

: швидкість реакції на запити, конверсія кожного менеджера, порівняння ефективності в команді Аналітика по моделях: які моделі найбільше переглядають та які авто найчастіше додають у вибране, а також реальний попит на різні комплектації

Такий підхід забезпечує прозорий контроль продажів, допомагає знизити втрати лідів та зрозуміти реальний попит моделей.

Також цікаво топ-3 онлайн сервіси для водіїв

UDRIVE підсилює продажі

Платформа не конкурує з дилерами, а підсилює їхні продажі, наголошують у компанії. На відміну від існуючих сервісів-агрегаторів, UDRIVE забезпечує повну прозорість та контроль процесу для дилерів, об'єднуючи офіційних дилерів різних марок з можливістю повноцінного онлайн та офлайн обслуговування клієнтів.

Дилери, зацікавлені в участі, можуть залишити заявку на сайті платформи. Процес підключення займає від кількох днів до тижня залежно від складності інтеграції з наявними системами дилера. Компанія готова продемонструвати роботу платформи – дилери можуть побачити функціонал та оцінити його ефективність перед прийняттям рішення про співпрацю.