В Україні втричі зменшилась кількість розкішних авто

ФОТО: Rolls-Royce|
Rolls-Royce Spectre
2025 році. Про це свідчать дані МВС на які посилається opendatabot.ua. Це найнижчий показник за останні п’ять років і у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році.
Структура luxury-сегменту
Абсолютну більшість у сегменті становлять дві марки — Porsche та Mercedes-Benz. На них припадає 89 відсотків усіх імпортованих автомобілів, що підлягають додатковому оподаткуванню.
Кожен другий автомобіль у переліку «розкішних» — Porsche Taycan: 232 одиниці. Загалом на Porsche припадає 64 відсотки всього luxury-сегменту. Mercedes-Benz займає ще 25 відсотків ринку з 126 авто.
Решта 11 відсотків припадає на інші бренди, серед яких:
- Audi
- Rolls-Royce
- Aston Martin
- Lamborghini
- Maserati
Електрифікація преміуму
На відміну від загальної структури імпорту, у сегменті дорогих авто домінують електрокари.
- Електромобілі — 65 відсотків.
- Гібриди — 18 відсотків.
- Бензинові авто — 17 відсотків.
- Дизельні — лише 0,4 відсотка.
Це свідчить про швидку електрифікацію саме преміального сегмента.
Географія реєстрацій
Майже половину розкішних авто зареєстровано у Києві та області — 236 транспортних засобів.
Далі йдуть:
- Львівська область — 52 авто.
- Одеська область — 49 авто.
- Дніпропетровська область — 37 авто.
Переважно такі автомобілі оформлюються на фізичних осіб — 82 відсотки або 413 авто. На бізнес припадає лише 18 відсотків.
Ультра-преміум сегмент
Окрему увагу привертає сегмент ультра-преміум. У 2025 році в Україну було ввезено 21 автомобіль марки Rolls-Royce. Із них 15 — електрична модель Rolls-Royce Spectre, вартість якої становить близько 600 тисяч доларів.
Також було імпортовано 7 авто Aston Martin та 2 автомобілі Lamborghini.
Що таке податок на розкіш
Під додаткове оподаткування підпадають автомобілі вартістю понад 3,2 млн грн віком до 5 років. Розмір податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожен такий транспортний засіб.