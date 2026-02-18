В Україні втричі зменшилась кількість розкішних авто

2025 році. Про це свідчать дані МВС на які посилається opendatabot.ua. Це найнижчий показник за останні п’ять років і у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році.

Структура luxury-сегменту

Абсолютну більшість у сегменті становлять дві марки — Porsche та Mercedes-Benz. На них припадає 89 відсотків усіх імпортованих автомобілів, що підлягають додатковому оподаткуванню.

Кожен другий автомобіль у переліку «розкішних» — Porsche Taycan: 232 одиниці. Загалом на Porsche припадає 64 відсотки всього luxury-сегменту. Mercedes-Benz займає ще 25 відсотків ринку з 126 авто.

Решта 11 відсотків припадає на інші бренди, серед яких:

Audi

Rolls-Royce

Aston Martin

Lamborghini

Maserati

Електрифікація преміуму

На відміну від загальної структури імпорту, у сегменті дорогих авто домінують електрокари.

Електромобілі — 65 відсотків.

Гібриди — 18 відсотків.

Бензинові авто — 17 відсотків.

Дизельні — лише 0,4 відсотка.

Це свідчить про швидку електрифікацію саме преміального сегмента.

Географія реєстрацій

Майже половину розкішних авто зареєстровано у Києві та області — 236 транспортних засобів.

Далі йдуть:

Львівська область — 52 авто.

Одеська область — 49 авто.

Дніпропетровська область — 37 авто.

Переважно такі автомобілі оформлюються на фізичних осіб — 82 відсотки або 413 авто. На бізнес припадає лише 18 відсотків.

Ультра-преміум сегмент

Окрему увагу привертає сегмент ультра-преміум. У 2025 році в Україну було ввезено 21 автомобіль марки Rolls-Royce. Із них 15 — електрична модель Rolls-Royce Spectre, вартість якої становить близько 600 тисяч доларів.

Також було імпортовано 7 авто Aston Martin та 2 автомобілі Lamborghini.

Що таке податок на розкіш

Під додаткове оподаткування підпадають автомобілі вартістю понад 3,2 млн грн віком до 5 років. Розмір податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожен такий транспортний засіб.